Martes caluroso en Hermosillo sin LLUVIAS: Así estará el clima este 9 de septiembre

Hermosillo, Sonora.- La capital de Sonora amanece este martes 9 de septiembre con condiciones de estabilidad atmosférica, marcadas por un cielo despejado y temperaturas que desde temprano muestran la tendencia a alcanzar valores extremos a lo largo del día. Para que tomes precauciones, aquí en TRIBUNA te compartimos el pronóstico del clima y el tiempo que prevén las autoridades meteorológicas.

Así será el clima en Hermosillo este martes

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y The Weather Channel, esta mañana en Hermosillo el cielo permanecerá despejado con una temperatura cercana a los 27 grados al amanecer y una sensación térmica ligeramente mayor, en torno a los 29 grados.

Así será el clima en Hermosillo este martes. Foto: Conagua

Conforme avance la mañana, los valores se elevarán de manera progresiva, alcanzando los 34 grados antes del mediodía, acompañados de radiación solar intensa y un índice UV catalogado como muy alto hacia las horas centrales, lo que implica un riesgo elevado para la salud en caso de exposición directa al sol sin protección adecuada.

Por la tarde, el calor será aún más marcado. El termómetro llegará a los 39 y hasta 40 grados, con sensación térmica cercana a los 43 grados, lo que generará un ambiente sofocante en prácticamente toda la ciudad. A pesar de ello, el pronóstico indica que no habrá presencia de lluvias, lo que consolidará una jornada típicamente soleada. La intensidad de los rayos ultravioleta se mantendrá elevada hasta las 14:00 horas, por lo que las autoridades recomiendan el uso de bloqueador solar, mantenerse hidratado y evitar actividades prolongadas al aire libre durante las horas de mayor radiación.

Durante la noche, el panorama meteorológico no mostrará grandes cambios. El cielo continuará despejado, con temperaturas que rondarán los 30 grados a las 20:00 horas y una sensación térmica superior, cercana a los 36 grados. Para las últimas horas del día, el ambiente seguirá siendo cálido, con registros mínimos de alrededor de 27 grados hacia la medianoche, lo que mantendrá la percepción de bochorno, típica de la temporada.

La probabilidad de lluvia será prácticamente nula, estimada en menos del cinco por ciento, y los vientos se mantendrán débiles, con rachas entre 10 y 15 kilómetros por hora provenientes del oeste y suroeste.

