60 años, 60 historias: Claudia Pavlovich, primera gobernadora de Sonora

Ciudad Obregón, Sonora.- El año 2015 pasó a la historia, pues representó un giro político importante: el Partido Revolucionario Institucional (PRI) regresaba al poder con un rotundo éxito en los comicios que lideró la candidata Claudia Pavlovich Arellano, y en las urnas los sonorenses la eligieron como la primera gobernadora en la historia de Sonora.

Esto tuvo un fuerte impacto simbólico y político, asociado principalmente con las promesas de transparencia y recuperación de la confianza ciudadana, tras seis años del gobierno del Partido Acción Nacional (PAN) encabezado por Guillermo Padrés.

TRIBUNA compartió el siguiente titular para compartir el hecho histórico en la edición 14,610 de un día lunes 14 de septiembre del 2015: "Recompone Claudia Pavlovich el rumbo del Estado", después de su toma de protesta formal que se llevó a cabo el día 13, como la nueva jefa del Ejecutivo en el estado de Sonora.

Así mismo, el subtitular indicaba que "la nueva gobernadora inició un arduo trabajo en favor de los sonorenses". TRIBUNA estuvo presente en este magno evento político que se conmemoró en la ciudad de Hermosillo, donde la nueva mandataria en la entidad brindó un emotivo mensaje a la comunidad, tras asumir esta importante responsabilidad y que marcó el rumbo de la historia política en Sonora.

Parte de la nota periodística citaba: "A tomar en lo inmediato acciones que sean necesarias para recomponer el rumbo de Sonora ante la grave situación financiera que heredaron, se comprometió Claudia Pavlovich Arellano, en su primer mensaje a los sonorenses investida como gobernadora del Estado. Ante un Centro de Usos Múltiples (CUM) lleno en dicha capital, se explicaba que desde el primer minuto empezaría a trabajar en favor de los sonorenses y responder a las demandas que le plantearon durante su campaña. Destacaba que uno de los objetivos primeros era lograr recuperar la confianza de la comunidad hacia las instituciones".

"Queremos volver a poner a Sonora en el plano nacional en base a los logros y trabajo que desarrollemos, y no por cuestiones de las que los sonorenses se tengan que avergonzar", expresó la mandataria sonorense. Pavlovich Arellano fue muy enfática al señalar que estaría al pendiente de las acciones que desarrollarían cada uno de los funcionarios que eran asignados en su gobierno, y que no le "temblaría la mano" para llamarlos a rendir cuentas si incumplían en alguna ilegalidad.

60 años, 60 historias: Claudia Pavlovich, primera gobernadora de Sonora

Fuente: Tribuna del Yaqui