Las obras más importantes que marcaron a Sonora en el 2025: Los detalles en el Tribuna Top 3 Sonora

Ciudad Obregón, Sonora.- Si quieres enterarte de las noticias de las últimas horas en el estado, quédate a ver y leer el Tribuna Top 3 Sonora. En este resumen informativo te traemos los últimos hechos ocurridos dentro del territorio sonorense. En la edición especial de Año Nuevo hoy jueves 1 de enero, conoce las obras que marcaron a Sonora a lo largo del 2025.

Así comienza el Tribuna Top 3 México

Rehabilitación del Bosque Urbano La Sauceda

Tras 15 años de abandono, el Gobierno de Sonora inició la rehabilitación del Bosque Urbano La Sauceda, para convertirse en un referente de recuperación ambiental, convivencia social y transformarse en un punto de encuentro familiar. La reforestación forma parte de un plan más amplio de recuperación, que incluye actividades de educación ambiental, limpieza, mantenimiento y participación comunitaria.

Inauguración del Malecón de Huatabampito

El pasado viernes 28 de marzo del 2025, el gobernador Alfonso Durazo Montaño inauguró el malecón de la playa de Huatabampito, el cual tuvo una inversión de 100 millones de pesos para convertirse en el principal atractivo turístico al sur de Sonora.

Plan Ostimuri y Laguna de Náinari

Uno de los proyectos más relevantes del año fue el inicio de la modernización integral del Complejo Náinari, en Ciudad Obregón, que incluye la rehabilitación de la Laguna, el Parque Ostimuri y el Deportivo Álvaro Obregón. El ambicioso proyecto incluye recursos federales y estatales.

Fuente: Tribuna del Yaqui