Aeropuertos de Hermosillo y Ciudad Obregón incrementan flujo de pasajeros con Alfonso Durazo

Hermosillo, Sonora.- A través de la conectividad aérea, el gobernador Alfonso Durazo Montaño ha consolidado el desarrollo turístico y económico en el estado de Sonora, con nuevas conexiones hacia destinos clave que se concretaron durante el 2025. Estas acciones permitieron incrementar en un 22.1 por ciento la afluencia de pasajeros de manera conjunta en los aeropuertos de Hermosillo y Ciudad Obregón.

El mandatario estatal indicó que, en 2025, se consolidó la nueva ruta Hermosillo-Tijuana, además del vuelo con escala Xpress desde el Aeropuerto Internacional de Hermosillo 'General Ignacio Pesqueira García', con destino al Aeropuerto Internacional 'General Rafael Buelna' de la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, durante cinco días a la semana.

Aunado a estas acciones que llevan a la conexión de la entidad con otras regiones del país, el titular del Ejecutivo estatal impulsa la ampliación de los centros aeroportuarios de Ciudad Obregón y Guaymas, así como la modernización del Puerto de Guaymas, esto con el propósito de que las y los sonorenses puedan estar mejor conectados y cuenten con más oportunidades de desarrollo. Proyectos de este tipo benefician directamente la movilidad, el turismo y la economía del estado

La idea es que los aeropuertos de Guaymas y Obregón sumados al Puerto de Guaymas se conviertan en un todo, en un conjunto logístico que le de una posibilidad de carga a estos aeropuertos, pero obviamente también al Puerto de Guaymas", expresó Durazo Montaño.

Estamos transformando Sonora en un nuevo polo turístico de México. No es casualidad, es consecuencia de una inversión histórica en infraestructura, conectividad y nuevas oportunidades.

¡Seguimos avanzando! pic.twitter.com/DyyC4V84hu — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) January 10, 2026

A lo largo del 2025, el Aeropuerto Internacional de Hermosillo registró un aumento del 2.1 por ciento en el número de pasajeros, movilizando a más de dos millones 200 mil personas. Cabe mencionar que desde la capital sonorense se puede volar a destinos estratégicos como Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Tijuana, Cancún, León, Los Cabos y Phoenix. Esto se traduce en más opciones de viaje, mayor conectividad y mejores condiciones para el turismo y los negocios.

En el sur del estado, el Aeropuerto Internacional de Ciudad Obregón presentó un crecimiento del 20 por ciento en la afluencia de pasajeros, con más de 530 mil usuarios durante el año. Este aeropuerto conecta de manera directa con Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Tijuana, La Paz y Los Cabos, fortaleciendo la movilidad regional y el desarrollo económico del sur de Sonora.

De igual forma, el Aeropuerto de Puerto Peñasco refuerza la conectividad del noroeste del estado con vuelos directos a Tijuana, facilitando la llegada de visitantes y el impulso a la actividad turística de esta región.

El gobernador Alfonso Durazo ha señalado que estas acciones forman parte de una visión de largo plazo para que Sonora esté mejor comunicado por aire y mar, facilitando el traslado de personas y mercancías, fortaleciendo el comercio, el turismo y la llegada de nuevas inversiones que generan empleo.

Fuente: Tribuna del Yaqui