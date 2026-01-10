Antonio Astiazarán anuncia que paso a desnivel se inaugurará antes y sin riesgo de inundación

Hermosillo, Sonora.- El paso a desnivel del bulevar Colosio en la ciudad de Hermosillo, Sonora, será concluido e inaugurado antes de la fecha programada, informó el alcalde Antonio Astiazarán durante un recorrido de supervisión por la obra, la cual presenta un avance del 94 por ciento.

El presidente municipal señaló que, aunque la apertura estaba prevista para el próximo 14 de febrero de 2026, los trabajos podrían finalizarse con antelación, lo que permitirá poner en operación esta infraestructura clave para la movilidad de la ciudad en un menor tiempo.

Uno de los aspectos más relevantes del proyecto es su diseño hidráulico, desarrollado para evitar inundaciones incluso durante lluvias intensas. Este paso a desnivel cuenta con parrillas pluviales, un sistema de captación de agua, un tanque de tormentas oculto y el denominado sistema “lomo de elefante”, mecanismos que permiten soportar precipitaciones de hasta 180 milímetros", afirmó Astiazarán.

Agregó, que este tipo de obras serán de gran ayuda para toda la ciudad de Hermosillo y la cual se hizo en su totalidad con recurso del municipio.

Se tiene previsto que la obra sea inaugurada el próximo 14 de febrero de 2026.

Por su parte, la directora de Desarrollo de Infraestructura, Astarté Corro Ruiz, aseguró que la obra está sobredimensionada para enfrentar eventos climáticos extremos, incluso mayores a la histórica tromba registrada en Hermosillo en el año 1994.

Hay que decir a todos los hermosillenses, que el paso a desnivel no tendrá que cerrarse durante la temporada de lluvias", afirmó.

Enfatizó, que además de mejorar la circulación vehicular, el proyecto incluye cerca de tres mil metros de infraestructura peatonal y ciclovías, algunas de ellas confinadas, con el objetivo de ofrecer mayor seguridad a peatones y ciclistas.

El alcalde de Hermosillo informó que no existe riesgo de inundación.

Fuente: Tribuna del Yaqui