Canacintra destaca los proyectos clave para impulsar el desarrollo económico de Sonora

Ciudad Obregón, Sonora.- Francisco Fernández Jaramillo, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), destacó la importancia de que durante el presente año se le dé continuidad a los proyectos estratégicos encaminados a impulsar el desarrollo económico de la región.

Destacó que entre estos proyectos, los cuales son de una significativa relevancia, está la modernización del Aeropuerto Internacional de Ciudad Obregón (AICO). También se incluye la ampliación de la capacidad del Puerto de Guaymas y la conectividad de las carreteras que comunican a Sonora con el vecino estado de Chihuahua y otras entidades del país, particularmente con las del norte.

También, mencionó la necesidad de darle celeridad a la digitalización de los trámites que requieren las dependencias gubernamentales para otorgarle a las empresas los permisos correspondientes para que puedan instalarse en la región.

Que se siga trabajando en la modernización de los trámites digitalizados en los trámites gubernamentales aquí para la apertura de empresas; eso también puede o debería ser un trabajo que se mantenga constante y mejore la competitividad local aquí en el estado", manifestó el empresario de la industria de la sal.

Francisco Fernández Jaramillo, presidente de Canacintra.

De igual manera, Fernández Jaramillo agregó que no se debe dejar de lado el fortalecimiento y mejoramiento de la infraestructura del suministro de agua, la atención al sistema hidráulico y la continuidad en la rehabilitación de las vialidades del municipio. Esto es importante no solo en materia de pavimentación, sino también en la ampliación de vías de comunicación internas.

Yo esperaría que sí se vieran resultados; ya se han iniciado algunos trabajos, ya se tienen arranques de este tipo de proyectos y, pues, lo que quisiéramos es ver que fuera la continuidad y que el primer semestre, pues, ya pudiéramos hablar de mejoras tangibles en estos sentidos", finalizó.

Fuente: Tribuna del Yaqui