Clima en Sonora: Conagua advierte sobre clima frío y cielos despejados ¿hay probabilidad de lluvia?

Hermosillo, Sonora.- Con la reciente información que la Conagua ha dado sobre el estado del tiempo, a través de sus redes sociales en las diferentes regiones del país, entre ellas del clima en Sonora, se sabe que esperar para diferentes entidades para este sábado 10 de enero del 2026. Según el pronóstico, viene un día con el cielo despejados, pero un clima frío y baja probabilidad de lluvia en la entidad.

En esta ocasión, los informes meteorológicos, impartidos a través de X, antes conocido como Twitter, y páginas oficiales de Internet de la Conagua han revelado, que hoy estará el cielo despejado en la mayor parte de la región y sin lluvia en Sonora, por la mañana un ambiente frío con bancos de niebla en Sonora y fresco en Sinaloa, siendo muy frío a gélido con heladas en las zonas de las sierras, mientras que por la tarde, el ambiente será cálido, siendo templado en zonas serranas, con aumento de nubosidad con posibilidad de lluvias aisladas en el sur de Sinaloa.

En las páginas oficiales se informa en cuanto a las temperaturas que se prevén en la región norte del estado, como, Ciudad Obregón, Hermosillo entre otros puntos entre el norte y noroeste de Sonora, existirán condiciones para días frescos, con temperaturas entre mínimas los 7 grados durante el día y máximos de los 24 grados a lo largo de la tarde, por lo que se piden medidas extremas para evitar golpes de calor, como mantenerse hidratado y hasta evitar salir en los puntos de mayor intensidad. Sin embargo, en las zonas de la sierra del estado, el clima descenderá hasta por debajo de los cero grados, con posible caída de agua nieve.

#Pronóstico para el noroeste y norte de #Mexico en las próximas tres horas: pic.twitter.com/qkhMOhooiY — CONAGUA Clima (@conagua_clima) January 10, 2026

De igual forma se espera que en las próximas horas puedan presentarse rachas de vientos un poco bajas, que podrían tener mínimo de 40 a 50 kilómetros por hora, hasta unas máximas de 60 a 80 kilómetros por hora, incluso se dice que podría superarlos, especialmente en las zonas norte centro y costa, pero de igual forma entre el este y el sur. Estas rachas podrían provocar tolvaneras por todo el estado.

Como en cada uno de los pronósticos, la Conagua ha exhortado a la población que tomen sus precauciones en ambas situaciones, pidiendo que se trate de estar refugiado en sus hogares, especialmente en las horas que se haya ido el sol, y en caso de intenso calor, no salir en los picos más altos y mantenerse hidratado. De igual forma en el caso de la lluvia, que solo se espera en ciertas partes del norte y noroeste del estado.

Imagen de satélite GOES -19, muestra zonas con #Nieblas. pic.twitter.com/vsHDFY2lEZ — CONAGUA Clima (@conagua_clima) January 10, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui