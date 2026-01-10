Comunidades rurales de Navojoa participarán este domingo en la elección de sus comisarios

Navojoa, Sonora.- Tras casi un mes de campaña, las votaciones para los comisarios rurales en el municipio de Navojoa será llevará a cabo este domingo 11 de enero de 2026, por lo que las autoridades invitaron a la población del área rural de la ciudad a participar en esta fiesta democrática para elegir a sus representantes ante el gobierno municipal.

Jorge Alberto Elías Retes, presidente municipal de Navojoa, informó que se habilitaron casillas en cada una de las comisarías, donde las casillas estarán abiertas entre las 09:00 y las 16:00 horas.

Este domingo, las comunidades tienen una importante cita con la democracia participativa. Suerte a todas y todos los candidatos; el pueblo es sabio y sabrá elegir bien", expresó el munícipe.

Cabe señalar que en esta edición se aprobó el registro de 26 aspirantes a comisarios rurales en Navojoa, para ser representantes de su comunidad, entre las cuales destacan: Rosales, Camoa, Masiaca, Bacabachi, Fundición, San Ignacio Cohuirimpo, Pueblo Mayo y Tesia.

Las autoridades expresaron que la intención de este proyecto es que las comunidades más alejadas de la cabecera municipal cuenten con un representante del gobierno municipal para atender las necesidades de sus habitantes.

Fuente: Tribuna del Yaqui