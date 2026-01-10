Repuve continúa con sus operaciones tras concluir regularización de autos extranjeros

Hermosillo, Sonora.- Tras la conclusión del programa federal de regularización de vehículos de procedencia extranjera, el Registro Público Vehicular (Repuve) continuará operando en Sonora, aunque ya sin realizar trámites relacionados con la legalización de autos de origen extranjero, informó Benjamín González Caballero, coordinador estatal del C5I.

El funcionario explicó que, al concluir el decreto, el Repuve regresa a sus funciones regulares, las cuales consisten principalmente en la inscripción de vehículos al padrón nacional, trámite que brinda certeza jurídica a los ciudadanos sobre la propiedad de sus unidades.

Actualmente existen módulos del Repuve en Hermosillo, Ciudad Obregón, Navojoa y San Luis Río Colorado, además de un módulo itinerante que recorre distintos municipios del estado. Asimismo, se analiza la posibilidad de instalar módulos fijos en Nogales y Guaymas para ampliar la cobertura del servicio. En el caso de Hermosillo, el módulo se ubica en el CUM", detalló.

Repuve tiene módulos en diferentes municipios del estado.

González Caballero aclaró que el Repuve no tiene facultades para decomisar o retirar vehículos que no hayan sido regularizados, ya que dicha atribución corresponde exclusivamente al Cevce, instancia encargada de la verificación en materia de comercio exterior.

Hay que aclarar algo: el Repuve no realiza operativos ni acciones de retiro de unidades", declaró.

Respecto a los vehículos que no fueron regularizados durante el programa, señaló que aún existe la opción de importación definitiva mediante el procedimiento permanente, a través de agencias aduanales, cumpliendo con requisitos físicos, mecánicos y ambientales, así como el pago de los aranceles correspondientes.

Las funciones se centrarán principalmente en la inscripción de vehículos al padrón nacional.

Fuente: Tribuna del Yaqui