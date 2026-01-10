Tras arranque del 2026, precios de la canasta básica se mantienen estables en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Aunque el precio de la canasta básica suele experimentar alzas a principios de año, impulsado principalmente por la 'cuesta de enero' y la inflación general, esto no ha sucedido en Ciudad Obregón.

Con el arranque del 2026, comerciantes, abarroteros y establecimientos dedicados a la venta de los productos que conforman la canasta básica de alimentos se mantienen a la expectativa en lo que respecta a un posible incremento en estas mercancías. Sin embargo, durante los primeros días de este año no ha habido aumento.

Fernanda Orduño, encargada de uno de estos negocios, destacó que de momento no se han registrado incrementos. Explicó que los productos enlatados como atunes, sardinas, chiles en vinagre, granos de elote, ensaladas de verduras, entre otros que se venden en latas, no han sufrido ningún incremento. Su precio oscila entre los 15 y 30 o hasta 40 pesos, dependiendo de la presentación y contenido.

El recorrido

TRIBUNA realizó un recorrido por distintos lugares y pudo constatar que, en lo que respecta a otros productos como huevos, el precio de la cartera depende del tamaño del artículo y el costo en diferentes tiendas o abarrotes oscila entre los 74 y 100 pesos.

En el caso de las carnes, los precios se han mantenido y no han incrementado. Sin embargo, trabajadores de diferentes carnicerías coincidieron en que los proveedores no han aumentado aún el costo del producto. Sin embargo, aclararon que sí se podría presentar en las próximas semanas, particularmente en la carne de cerdo.

Lo anterior fue dado a conocer por Irving Quintero, quien manifestó que, pese a que la carne de res no ha subido, sí se espera un incremento debido a que se está escaseando.

En lo que respecta al precio de productos como el arroz, el frijol, los aceites, estos tampoco han incrementado su valor y el costo depende de la presentación y el peso o tamaño de los paquetes, o bien de la cantidad que los clientes solicitan.

Sin embargo, en otros establecimientos ubicados en colonias del sur de la ciudad, los propietarios coinciden en que los únicos productos que presentaron un aumento son los derivados de la leche, como los quesos.

Tras el arranque del 2026, precios de la canasta básica en Ciudad Obregón se mantienen estables

Fuente: Tribuna del Yaqui