¿A qué hora LLOVERÁ HOY en Sonora? Pronóstico del CLIMA del DOMINGO 11 de enero 2026

Hermosillo, Sonora.- Las condiciones del clima para este domingo 11 de enero de 2026 en el estado de Sonora obligan a la población a tomar precauciones desde las primeras horas del día, especialmente por el descenso de temperaturas, el viento fuerte y la posibilidad de lluvias aisladas en algunas regiones. Para que tomes las precauciones necesarias, aquí te compartimos el reporte del tiempo completo. ¡Toma nota!

Así será el clima en Sonora este domingo

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el portal web Meteored.mx, durante la mañana predominará un ambiente frío a muy frío en gran parte del estado gobernado por Alfonso Durazo Montaño, con temperaturas mínimas que oscilarán entre los 0 y 12°C. En municipios del norte y la sierra, como Agua Prieta, Nacozari de García y zonas altas de la entidad, se prevén heladas.

Foto: Conagua

En tanto, en ciudades como Hermosillo, Ciudad Obregón y Guaymas el termómetro podría ubicarse entre los 10 y 12°C al amanecer. El cielo se mantendrá de medio nublado a nublado, con posibilidad de lluvias aisladas. Hacia la tarde, se espera una recuperación gradual de la temperatura. En la zona centro y sur del estado, el ambiente será fresco a templado, con valores máximos cercanos a los 24 y 27°C. Hermosillo podría alcanzar alrededor de 26°C, mientras que Ciudad Obregón y Huatabampo llegarían a los 27°C.

En el noroeste, como San Luis Río Colorado y Sonoyta, las temperaturas máximas se ubicarán entre los 21 y 22°C manteniéndose condiciones mayormente estables, aunque con nubosidad variable. Un factor a considerar durante todo el día será el viento. Se prevén vientos de dirección variable con velocidades de 30 a 40 kilómetros por hora y rachas que podrían alcanzar entre 50 y 70 kilómetros por hora en distintas regiones de Sonora, principalmente en zonas abiertas y carreteras, lo que podría generar tolvaneras y afectar la visibilidad.

Estas condiciones están asociadas a la circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera y a la segunda tormenta invernal de la temporada que impacta al noroeste del país. Durante la noche, el ambiente volverá a refrescar de forma significativa. Las temperaturas descenderán nuevamente, especialmente en el norte, oriente y áreas serranas, donde podrían repetirse las condiciones de frío intenso. En el resto del estado, el termómetro se ubicará entre los 8 y 15°C, con cielo parcialmente nublado.

