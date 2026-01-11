ALERTA en Sonora por fraudes de programas del Bienestar; prometen falsos "bonos"

Hermosillo, Sonora.- El delegado de la Secretaría del Bienestar en Sonora, Octavio Almada Palafox, advirtió sobre un nuevo fraude que circula en redes sociales sobre un 'Bono Mujer Bienestar de $2,750' que supuestamente puedes solicitar desde el teléfono.

El funcionario federal dijo que esto es completamente falso y que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, no ha anunciado ningún tipo de bono, por lo que es necesario no compartir ningún tipo de información personal o bancaria en páginas desconocidas.

"Ha llegado información de supuestos bonos en la pensión de mujeres del Bienestar, bonos del Bienestar; son mensajes falsos, no existe ningún bono de ninguno de los programas del Bienestar", precisó Octavio Almada Palafox.

Dijo que los comunicados oficiales sobre pagos regulares de todos los programas se anticipan a través de las redes y se dan a conocer a la población, pero no hay hasta el momento ningún tipo de bono, en ninguno de los programas, menos en adultos.

Ante cualquier duda, es necesario informarse a través de las plataformas oficiales de la delegación del Bienestar.

Se está alertando a los beneficiarios de los programas del Bienestar, ya que prometen falsos "bonos"

Fuente: Tribuna del Yaqui