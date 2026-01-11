Hermosillo, Sonora.- El alcalde de Hermosillo, Antonio Astiazarán, resaltó los avances que lleva la construcción del nuevo libramiento del norponiente de Hermosillo, que se realiza con esquema de inversión público-privada y que desviará a más de un millón de vehículos al año.

En su mensaje, el presidente municipal de Hermosillo dijo que este esquema de inversión es el primero que se realiza en el país, en el que el Ayuntamiento otorga una concesión para el financiamiento de la obra que arrancó desde el mes de septiembre del 2025.

"Es una obra muy importante que se estará ejecutando también este año y que nos ayudará mucho, no solo a darle más competitividad a la ciudad, sino sobre todo también poder sacar el transporte de carga de nuestra ciudad que tanto daño causa a nuestras calles y que tantos problemas nos ocasiona con el congestionamiento", detalló.

Con el Libramiento Norponiente se estima liberar el tránsito de la ciudad de más de un millón de vehículos al año, tanto de carga como particulares. La obra se completa desde la carretera de la costa de Hermosillo, de los cuales 15 kilómetros serán construcción nueva y reconstrucción de otros 14.9 kilómetros de caminos ya pavimentados.

La primera etapa del libramiento consiste en la ampliación de 3.8 kilómetros de la vialidad que conecta la carretera estatal número 100 con la planta de ciclo combinado de Unión FENOSA, que actualmente es de 7 metros de ancho y pasará a ser de 4 carriles con camellón central de 4 metros de ancho.

Con dicha obra se planea construir una vía más rápida, cómoda y segura para el tránsito de nuestros visitantes turistas a Bahía de Kino, sin pasar por la ciudad, que beneficiará principalmente al transporte de carga.

Antonio Astiazarán resalta avances en la construcción de nuevo libramiento al norponiente de Hermosillo

Fuente: Tribuna del Yaqui