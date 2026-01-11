El tiempo en Ciudad Obregón HOY, 11 de enero 2026: ¿Cómo será el CLIMA este DOMINGO?

Ciudad Obregón, Sonora.- ¿Este domingo 11 de enero de 2026 tienes planeado realizar actividades al aire libre en Ciudad Obregón? Si la respuesta es afirmativa, ya sea por motivos laborales o de diversión, es clave que te informes sobre el pronóstico del tiempo y el clima que alertan las autoridades meteorológicas. ¡Toma nota, pues Cajeme experimentará condiciones mayormente estables, con cielos despejados y un ascenso gradual en las temperaturas conforme avance la jornada.

Así será el clima en Ciudad Obregón este domingo

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el portal web Meteored.mx, las primeras horas del día iniciarán con ambiente fresco. Desde las 05:00 y hasta aproximadamente las 08:00 horas, el cielo se mantendrá despejado a soleado, con temperaturas cercanas a los 11°C y una sensación térmica similar.

Así será el clima en Ciudad Obregón este domingo. Foto: Conagua

Durante este periodo, el viento soplará de moderado a ligero desde el norte, con rachas que oscilarán entre los 11 y 21 kilómetros por hora, mientras que el índice de radiación ultravioleta será bajo. Hacia el final de la mañana, alrededor de las 11:00 horas, se prevé un incremento importante en la temperatura. El termómetro podría alcanzar los 21°C, acompañado de cielo completamente soleado y una sensación térmica acorde al valor registrado.

El viento disminuirá su intensidad, aunque seguirá predominando desde el norte. Para este momento del día, el índice de rayos ultravioleta (UV) se ubicará en nivel medio, por lo que se recomienda considerar protección solar si se realizan actividades al aire libre. Durante la tarde, el clima será cálido y estable. A las 14:00 horas, Ciudad Obregón podría registrar hasta 26°C, con sensación térmica de 25°C y viento flojo proveniente del noroeste.

Más tarde, alrededor de las 17:00 horas, la temperatura descenderá ligeramente hasta los 24°C, con vientos suaves del oeste y condiciones mayormente soleadas, lo que favorecerá un ambiente agradable. Para la noche, el ambiente volverá a tornarse fresco. A las 20:00 horas se esperan 17 grados, mientras que hacia las 23:00 horas la temperatura podría bajar hasta los 15 grados, con cielo despejado y viento ligero del norte.

El índice de radiación UV será bajo durante este periodo, cerrando el día sin probabilidad de cambios bruscos en las condiciones meteorológicas. ¡Disfruta de tu jornada!

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)