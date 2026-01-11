Estado del tiempo en Hermosillo, Sonora, HOY 11 de enero: Así será el CLIMA este DOMINGO

Hermosillo, Sonora.- Si hoy, domingo 11 de enero de 2025, tienes planeado realizar actividades al aire libre en la ciudad de Hermosillo, al capital de Sonora, es muy importante que consultes el pronóstico del tiempo y el clima que advierten las autoridades meteorológicas, en especial porque la región tendrá una jornada mayormente soleada, con temperaturas que irán en aumento conforme avance el día. ¡Aquí todos los detalles!

Así será el clima en Hermosillo este domingo 11 de enero

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el portal web Meteored.mx, la mañana iniciará con ambiente fresco y cielos despejados. Entre las 06:00 y las 08:00 horas, la temperatura se mantendrá alrededor de los 13°C, con sensación térmica similar. Durante este periodo, el viento soplará de moderado a fuerte desde el noreste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 47 kilómetros por hora, aunque el índice de radiación ultravioleta se ubicará en nivel bajo.

Así será el clima en Hermosillo este domingo. Foto: Conagua

Conforme avance la mañana, el termómetro comenzará a subir de forma gradual. Alrededor de las 09:00 horas se prevé una temperatura cercana a los 15°C, mientras que hacia las 11:00 horas podría alcanzar los 20°C, manteniéndose el cielo soleado. El viento continuará predominando del noreste, con rachas de entre 22 y 48 kilómetros por hora. Para este momento del día, el índice de rayos ultravioleta (UV) se colocará en nivel medio, por lo que se recomienda el uso de protección solar si se realizan actividades al exterior.

Durante la tarde, Hermosillo registrará las temperaturas más altas del día. A las 14:00 horas se esperan hasta 25°C, con una sensación térmica equivalente y condiciones de cielo despejado. El viento seguirá siendo moderado, aunque con menor intensidad que por la mañana. Hacia las 17:00 horas, la temperatura se mantendrá alrededor de los 25°C, con ambiente cálido y estable, ideal para actividades recreativas, aunque con presencia constante de corrientes de aire.

Para la noche, el clima se tornará más fresco. Alrededor de las 20:00 horas, la temperatura descenderá hasta los 19°C, con cielo despejado y viento moderado del noreste. Finalmente, hacia las 23:00 horas se prevé un ambiente aún más fresco, con 16°C y cielo parcialmente nublado, manteniéndose condiciones tranquilas para el cierre del día. ¡Disfruta de tu jornada!

