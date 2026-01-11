Hermosillo, Sonora.- Después de disfrutar de casi tres semanas de vacaciones, este 12 de enero de 2026, poco más de 500 mil alumnos de escuelas públicas y privadas de educación básica en Sonora reanudarán las actividades académicas y escolares correspondientes al ciclo escolar 2025-2026.

El secretario de Educación y Cultura, Froylán Gámez Gamboa, detalló para TRIBUNA que este lunes aperturan de nuevo sus puertas un total de cuatro mil 100 planteles donde laboran 22 mil docentes de las escuelas públicas y privadas de preescolar, primaria y secundaria en la entidad.

"Lo que buscamos es que este día lunes 12 de enero, pues se lleve a cabo un regreso a clases sin contratiempos, con orden y seguridad para toda la comunidad escolar. Recordar a la población que necesitamos que las niñas y los niños vayan bien abrigados, pero que también se alimenten saludablemente, aportando en su ingesta diaria vitamina C para ayudar a que no exista ninguna afectación derivada de alguna enfermedad de las vías respiratorias", explicó el secretario.

Este lunes 12 de enero, más de 500 mil alumnos de educación básica en Sonora regresan a clases

Gámez Gamboa declaró que durante el periodo vacacional de diciembre no se registraron planteles vandalizados; sin embargo, confirmó que sí se registraron dos accidentes, uno en un plantel de secundaria y en un preescolar en el municipio de Caborca, pero no fueron de gravedad.

"Este periodo vacacional de invierno, afortunadamente, ha sido muy bueno en materia de incidencia delictiva para nuestras escuelas, ya que no tuvimos reporte alguno de robo o vandalismo en las mismas, pero es reflejo también del programa 'escuela segura siempre' que hemos lanzado desde el año pasado y que hemos venido conservando la disminución de estos ataques a nuestras escuelas, y por supuesto que es una colaboración conjunta con la comunidad escolar", señaló.

Asimismo, subrayó que si las condiciones climatológicas siguen a la baja para algunas zonas de la entidad, los horarios escolares podrían en determinado momento ser modificados, con la finalidad de salvaguardar la salud de las y los alumnos, así como la de los docentes y colaboradores de los planteles educativos.

"Sí, hay posibilidades de cambios, pero hasta ahorita estamos en un horario normal; en preescolar se ingresa de 9:00 a 12:00 horas; algunos donde hay horario vespertino es de 13:30 a 17:30 horas; en primaria, el turno todavía es normal, es de 8:00 a 12:30 pm horas, el vespertino de 13:30 a 18:00 pm horas; en secundaria, el matutino de 7:00 a 13:30 pm horas y el vespertino de 13:30 horas a 20:00 horas. Si existiera alguna modificación, se la haríamos saber y, por supuesto, las modificaciones oportunas también, a través de los canales oficiales de la SEC o del Gobierno del Estado", puntualizó.

Los estudiantes tuvieron un periodo vacacional de tres semanas, del 19 de diciembre del 2025 a este 12 de enero, donde se reactivaron más de 24 mil maestras y maestros de las secciones 28 y 54 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Estudiantes de universidades también retomaron actividades este inicio de semana: 42 mil alumnos de la Universidad de Sonora, así como los del Instituto Tecnológico de Hermosillo (ITH) y la Universidad Tecnológica de Hermosillo (UTH).

Seguridad en el regreso a clases

Para este regreso a clases, para que fuera seguro y ordenado, se firmó un convenio con los municipios para que colaboraran las corporaciones municipales de policía, como en el caso de Hermosillo, donde se destinaron a más de 200 elementos para el control de las calles y el tránsito en las calles aledañas a los planteles. En esta ocasión, también el Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Sonora (IMTES) puso a disposición de la comunidad en Hermosillo más unidades del transporte público a fin de atender la demanda de los padres de familia, porque sus hijas e hijos lleguen a tiempo a sus actividades escolares. También colaboraron las asociaciones de padres de familia para supervisar las instalaciones de los planteles escolares.

Este lunes 12 de enero, más de 500 mil alumnos de educación básica en Sonora regresan a clases

Por culminar registro para uniformes escolares gratuitos de Sonora

La Secretaría de Educación y Cultura exhorta a las madres y padres de familia a registrar las tallas de niñas y niños para los uniformes escolares gratuitos, para el ciclo escolar 2026-2027, pues la fecha límite será el próximo 15 de enero. El secretario de Educación y Cultura, Froylán Gámez Gamboa, informó que desde el 15 de diciembre hasta el momento, solo un 35 por ciento de los padres han registrado la talla de uniforme de su hijo en el portal.

"Es importante hacer el llamado a las madres y padres de familia para que ingresen a nuestra página de internet que se habilitó desde el pasado 15 de diciembre y que estará abierta hasta el 15 de enero para actualizar las tallas de los uniformes escolares gratuitos. La página es www.yoremia.gob.mx; es un proceso ágil y rápido donde les pedimos que ingresen con la CURP del menor, posteriormente llenar los espacios con la información de la talla, y les pedimos que piensen en el crecimiento natural de los menores, para que no se les tenga que, pues, modificar la talla", explicó el Froylán Gámez.

Subrayó que estos uniformes son para el ciclo escolar 2026-2027, y podrían estarse entregando para el próximo mes de mayo del presente año. "Esperamos esta semana reforzar ya con el regreso a clases y estar, pues, teniendo la mayoría de las tallas de todos los alumnos en el estado, para poder salir a un proceso de licitación, y el próximo mes de mayo estar entregando ya los uniformes escolares gratuitos y de calidad del siguiente ciclo escolar, como lo ha pedido el gobernador Alfonso Durazo", indicó el secretario de educación.

En Sonora, para este 2026, se presupuestaron más de 300 millones de pesos para garantizar las prendas escolares a cada una de las niñas y niños, pero también para aquellos que inician su primer periodo escolar, como los que ingresarán a preescolar.

Este lunes 12 de enero, más de 500 mil alumnos de educación básica en Sonora regresan a clases

Fuente: Tribuna del Yaqui