Senado de la República

"La Cuarta Transformación se consolida por su visión de territorio": Lorenia Valles Sampedro

La senadora de Morena por Sonora participó en los 'Encuentros Municipales por el Desarrollo' en Ímuris y Santa Ana; aquí todos los detalles

"La Cuarta Transformación se consolida por su visión de territorio": Lorenia Valles Sampedro Foto: Cortesía

Santa Ana, Sonora.- "La Cuarta Transformación se consolida por su visión de territorio, caracterizada por su orientación municipalista y de contacto directo con la gente", afirmó la senadora de Morena por Sonora Lorenia Valles Sampedro.

En el marco de su visita a los municipios de Ímuris y Santa Ana para participar en los 'Encuentros Municipales por el Desarrollo', junto al presidente del Consejo Estatal de Morena, David Mendoza Rivas, y el alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano, la legisladora sonorense destacó la obligación de no abandonar los compromisos con la gente, "Nuestra responsabilidad es cumplir con las tareas del encargo público que desempeñamos, recordando siempre nuestros principios: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo".

"En el Senado de la República estamos cumpliendo los compromisos que hicimos al pedir el voto. Nos encargamos de establecer diferentes mecanismos en la Constitución para garantizar el derecho al agua, a la educación, a la salud, a la vivienda, entre otros. Los municipios juegan un papel esencial para que esos derechos sean efectivos, brindando mejores servicios públicos y escuchando las necesidades de la gente", manifestó.

Valles Sampedro subrayó que "en Sonora, la Cuarta Transformación gobierna en más de 40 municipios. Además del Gobierno de México y del Gobierno del Estado, las y los sonorenses cuentan con el apoyo de sus alcaldes y alcaldesas, síndicos, regidores y regidoras, diputadas, diputados y, desde luego, de sus senadores".

Fuente: Tribuna del Yaqui

