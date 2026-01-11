Ciudad Obregón, Sonora.- Cientos de personas acuden diariamente a ejercitarse en los andadores de la Laguna del Náinari, ya sea caminando, trotando o corriendo; incluso algunas prefieren utilizar los aparatos ejercitadores que se encuentran instalados en distintos espacios del lugar.

La llamada 'Novia de Cajeme', que es el punto turístico más visitado por paseantes tanto locales como foráneos, donde además de disfrutar de alimentos, ha sido utilizado durante décadas por las y los cajemenses como un lugar para acudir a ejercitarse mientras se disfruta de la naturaleza, pues en ese espacio hay flora y fauna que lo embellecen aún más.

A pesar de que, en la misma orilla de ese lago artificial que data de 1957, se ubica un gimnasio, muchos prefieren realizar sus ejercicios al aire libre. Platicamos con algunas personas que utilizan este espacio para ejercitarse y nos comentaron las razones por las que lo prefieren.

Aquí venimos a caminar mi esposa y yo porque es mejor al aire libre, es gratis y, al mismo tiempo que vamos viendo este paisaje tan bonito, es lo mejor para mantenernos en forma para nosotros que ya estamos jubilados", comentó el señor Ramón López.

"Acostumbro venir a caminar y correr los lunes, miércoles y viernes; vengo aquí porque soy estudiante del Itson y, pues, me queda aquí cerquita y de aquí me voy a la escuela", comentó por su parte Valentina. "En mi caso, yo solo camino con mi perro; le sirve a él y a mí también. Caminamos dándole toda la vuelta a la laguna, nada más una porque veo que hay mucha gente que le da más vueltas; a veces vengo en la mañana y a veces en la tarde", señaló a TRIBUNA Maribel Ávila.

Laguna del Náinari sigue siendo el lugar preferido para ejercitarse al aire libre en Ciudad Obregón

Fuente: Tribuna del Yaqui