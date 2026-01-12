Ayuntamiento de Navojoa renueva a sus comisarios rurales en este 2026; concluye jornada de elección

Navojoa, Sonora.- Este fin de semana concluyó la jornada de elección de los comisarios rurales en el municipio de Navojoa y se espera que en los próximos días se tome protesta a las y los nuevos funcionarios municipales.

Marco Antonio Sánchez Acosta, regidor presidente de la Comisión Especial, informó que en total se registró una participación de aproximadamente seis mil 500 votantes, superando por casi mil votos de diferencia la elección pasada.

Esto habla de que la participación de la gente fue más nutrida. Los candidatos se pusieron a trabajar muy duro desde un principio; nos consta que no pararon y eso generó que sus simpatizantes salieran a votar", indicó.

Sánchez Acosta señaló que en esta semana los miembros de la Comisión Especial procederán a la apertura de las urnas para poder corroborar que los reportes de cada casilla sean iguales al conteo de las urnas.

La figura del comisario rural es bastante importante para el gobierno municipal porque es quien nos informa de primera mano lo que está pasando en las comunidades, sus necesidades y gestiones; Son los que movilizan enfermos, realizan trámites y todo lo que se necesita, eso es sumamente importante", manifestó.

El edil precisó que posteriormente se citará a los candidatos ganadores para hacerles entrega de sus constancias que los avalen como nuevos funcionarios municipales y el alcalde, Jorge Alberto Elías Retes, les tome protesta.

Fuente: Tribuna del Yaqui