Cajeme enfrenta deuda de mil 185 millones por impuesto predial; autoridades ofrecen facilidades de pago

Ciudad Obregón, Sonora.- La titular de la Tesorería Municipal en Cajeme, Ivonne Sánchez Cornejo, destacó que la cartera vencida del Ayuntamiento por concepto de falta de pago del impuesto predial asciende a mil 185 millones de pesos.

Dio a conocer que del total de la deuda de los cajemenses, 835 millones de pesos, equivalentes al 70 por ciento, corresponden del año 2025 hacia años anteriores y que los 350 restantes son del presente año.

De los mil 185 millones que son el total del adeudo, 834 millones corresponden a adeudos del 2025 hacia atrás y 350 millones es lo que ahorita se adeuda del presente año", explicó la funcionaria municipal.

Sánchez Cornejo agregó que la dependencia a su cargo se encuentra trabajando constantemente en esquemas que les permitan a los contribuyentes cumplir con el pago de sus obligaciones fiscales y obtener algunas facilidades y descuentos en el pago de dicho impuesto.

Agregó que, ante los diferentes esquemas que ofrece la tesorería para el pago de los prediales, los cajemenses han respondido de manera positiva y han estado registrando en el área de cajas de la tesorería una afluencia de aproximadamente entre 450 y 550 contribuyentes.

En nombre de la tesorería y de la dirección de ingresos, queremos agradecer la participación de la ciudadanía en regularizarse y, en muchos casos, en estar al día con el pago de las contribuciones, especialmente el impuesto predial", expresó.

La funcionaria en materia recaudatoria también hizo un llamado a los ciudadanos a evitarse largas filas y ahorrar tiempo al momento de efectuar sus pagos, para que hagan uso de las aplicaciones, las cuales están disponibles para usuarios de iPhone en App Store y para los de Android en Play Store.

La dependencia también cuenta con un portal digital por medio del cual los contribuyentes pueden efectuar sus pagos y para ello pueden ingresar a través de un código QR.

Fuente: Tribuna del Yaqui