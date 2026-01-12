Canaco advierte severa cuesta de enero para Guaymas y Empalme; afectará a los comercios

Guaymas, Sonora.- Luego de un mes de diciembre con ventas de buenas a regulares en Guaymas y Empalme, en el que no a todo el comercio le fue bien, ahora se espera una cuesta de enero bastante difícil, advirtió Alfredo Oceguera Mendoza. El vicepresidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Guaymas, Empalme y San Carlos dijo que, si bien todos los meses de enero se enfrenta este problema, se advierte que este podría ser más complicado, con menor circulante.

Expuso que aquí va a depender mucho de la inflación, que va de la mano del incremento al salario mínimo, que es cuando la gente puede darse cuenta de su capacidad de compra en este nuevo año, una vez se apliquen los aumentos a los diferentes productos y servicios en el país.

Estimó que para la segunda quincena del mes se va a poder tener un mejor panorama de cómo viene la cuesta de enero, y así el comerciante pueda programar ajustes en precios si así lo estima conveniente. Por su parte, Isidro Leyva Mejía, delegado de Canaco en Empalme, coincidió en que la cuesta de enero viene fuerte, la que sin lugar a dudas va a ser un verdadero reto para el comerciante.

Comentó que después de enero el consumidor empieza a hacer ajustes en su economía, el alcance que puede tener su salario y las prioridades, y es cuando de nuevo, y poco a poco, empieza a moverse el circulante que viene a 'oxigenar' al sector comercio. Dijo que para Empalme se avizora un panorama hasta cierto punto positivo, y eso se puede observar en los nuevos locales comerciales que se han estado construyendo, cuyos espacios ya se encuentran todos ocupados con más negocios.

Fuente: Tribuna del Yaqui