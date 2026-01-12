Canaco expresa preocupación por el desmedido crecimiento del comercio informal en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Yansi Samoa Castañon, vicepresidenta de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Ciudad Obregón, lamentó que se esté registrando una grave afectación al comercio formal, debido al crecimiento de la informalidad.

Destacó que desde la Canaco se pide fortalecer el piso parejo, reiterando la seria afectación que el denominado mercado gris provoca al establecido.

En distintas ciudades, principalmente en zonas de alta afluencia y corredores comerciales, es grande su afectación por su impacto en la competitividad, la imagen urbana, la seguridad del consumidor y la certeza para la inversión", comentó.

Agregó que el comercio establecido asume obligaciones fiscales, laborales y regulatorias que sostienen empleo formal, capacitación, seguridad social y recaudación.

En consecuencia, cuando se permite operar sin condiciones equivalentes, incluida la ocupación irregular de espacios públicos o esquemas de autorización poco claros, se genera competencia desleal, se distorsionan incentivos y se debilita la formalidad", apuntó.

Fuente: Tribuna del Yaqui