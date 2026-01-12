Clima Ciudad Obregón Son HOY 12 de enero: Pronostican MAÑANA fresca y TARDE calurosa

Ciudad Obregón, Sonora.- Este lunes 12 de enero de 2026, Ciudad Obregón, la cabecera municipal de Cajeme, tendrá una jornada mayormente estable en cuanto a condiciones del clima; sin embargo, el contraste de temperaturas entre la mañana y la tarde puede tomar por sorpresa a quienes salen temprano de casa. Por ello, es importante conocer cómo se comportará el tiempo a lo largo del día y qué precauciones conviene tomar. ¡Aquí toda la información!

Así será el clima en Ciudad Obregón Son este lunes

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el portal web Meteored.mx, el arranque del día en Ciudad Obregón será con ambiente fresco y cielo completamente despejado. Durante las primeras horas de la mañana, entre las 5:00 y las 6:00 horas, se prevén temperaturas de entre 12 y 13°C, con sensación térmica similar, acompañadas por viento ligero del noreste que oscilará entre los cuatro y ocho kilómetros por hora.

Así será el clima en Ciudad Obregón este LUNES. Foto: Conagua

En este periodo no se espera radiación solar significativa. Conforme avance la mañana, el ambiente comenzará a tornarse más cálido. Hacia las 8:00 horas, el cielo se mantendrá soleado y la temperatura rondará los 13°C, aunque el viento del noreste podría intensificarse ligeramente. Ya para media mañana, alrededor de las 11:00 horas, el termómetro subirá de forma notable hasta alcanzar los 22°C, con una sensación térmica cercana a los 25 grados.

En ese momento, el viento cambiará hacia el noroeste y comenzará a registrarse un índice de radiación ultravioleta (UV) de nivel medio, por lo que se recomienda el uso de protector solar si se realizan actividades al aire libre. Durante la tarde, Ciudad Obregón vivirá el punto más cálido del día. Cerca de las 14:00 horas, se espera una temperatura máxima de 26°C, con cielo despejado y viento del oeste entre los cinco y 17 kilómetros por hora.

Aunque el calor no será extremo, la exposición prolongada al sol podría generar molestias, especialmente en niños y adultos mayores. Hacia las 17:00 horas, el ambiente seguirá siendo cálido, con valores alrededor de los 24°C y una sensación térmica ligeramente superior. Al caer la noche, las condiciones cambiarán gradualmente. A partir de las 20:00 horas, el cielo permanecerá despejado y la temperatura descenderá hasta los 18 grados, con viento moderado del oeste.

Finalmente, hacia las 23:00 horas, se prevé que el termómetro marque cerca de 16°C, con viento suave del sureste, marcando un cierre de jornada fresco y estable.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)