Clima en Sonora HOY LUNES 12 de enero de 2026 en la NOCHE: Por evento de Norte, se esperan CHUBASCOS y LLUVIAS

Hermosillo, Sonora.- Para este lunes 12 de enero de 2026 en la noche, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevén, a causa del denominado evento de Norte, chubascos para Sonora y lluvias para diversas partes del país; aquí te presentamos el reporte puntual del clima para la entidad para hoy en la noche para que las precipitaciones no te tomen desprevenido. A continuación, te presentamos el boletín detallado de las condiciones climatológicas a partir de las 20:00 horas y durante las primeras horas del martes 13 de enero.

¿Cómo será el clima para hoy, lunes 12 de enero de 2026, en la noche en Sonora?

De acuerdo con la Conagua, el evento de Norte ocasionará chubascos en Sonora, además de caída de nieve o aguanieve en zonas de la sierra de Sonora para esta noche. La Coordinación Estatal de Protección Civil del Estado de Sonora (CEPC) señala que los efectos de la segunda tormenta invernal y su masa de aire fría generarán un ambiente de gélido a muy frío sobre la región montañosa de Sonora con temperaturas mínimas desde los -10°C a los 0°C.

A su vez, en combinación con una vaguada en altura y la corriente en chorro subtropical ocasionarán rachas de viento fuertes sobre toda la línea costera del estado, así como la región montañosa del este. Por su parte, mantiene la probabilidad de lluvias ligeras a moderadas con posible caída de aguanieve y nieve sobre el municipio de Yécora y su zona montañosa.

¿Cómo será el clima para el resto del país este lunes 12 de enero de 2026 por la noche?

Para esta noche y madrugada del martes, el frente frío número 27 se extenderá sobre el sureste mexicano y la península de Yucatán, ocasionará lluvias puntuales torrenciales en Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca); intensas en Veracruz (Papaloapan), Oaxaca, Chiapas (noroeste) y Tabasco (oeste); fuertes en Veracruz (Las Montañas), Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y chubascos en Veracruz (Sotavento y Capital).

Pronóstico de lluvias para mañana 13 de enero de 2026:

Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca).

Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca). Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Veracruz (Papaloapan), Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo.

Veracruz (Papaloapan), Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sinaloa, Nayarit, Durango, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Puebla (Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Las Montañas), Campeche y Yucatán.

Sinaloa, Nayarit, Durango, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Puebla (Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Las Montañas), Campeche y Yucatán. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Chihuahua, Tamaulipas, San Luis Potosí y Guerrero.

