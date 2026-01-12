Clima en Sonora HOY lunes 12 de enero: FRÍO por la mañana, LLUVIAS y fuertes VIENTOS

Hermosillo, Sonora.- Este lunes 12 de enero de 2026, el clima en Sonora presentará condiciones variables que requieren atención, principalmente por el descenso de temperaturas durante la mañana, la presencia de chubascos aislados y rachas de viento que podrían generar tolvaneras en distintas regiones. Conocer cómo se comportará el tiempo a lo largo del día ayudará a la población a tomar precauciones antes de salir de casa, especialmente en zonas serranas y carreteras. ¡Aquí toda la información!

Así será el clima en Sonora este lunes 12 de enero

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el portal web Meteored.mx, durante las primeras horas del día predominará un ambiente fresco en gran parte del estado, con temperaturas más bajas en zonas altas. En municipios del norte y la frontera, como Agua Prieta y Nogales, los valores matutinos se ubicarán cerca de los 0°C, mientras que en regiones serranas se prevé un ambiente muy frío, con posibles heladas.

Así será el clima en Sonora este lunes. Foto: Conagua

En el centro del estado, Hermosillo amanecerá con temperaturas cercanas a los 13°C, mientras que en zonas costeras como Puerto Peñasco y Guaymas el termómetro rondará entre los 9 y 12 grados. Conforme avance la mañana, el cielo se mantendrá de medio nublado a nublado, con probabilidad de chubascos aislados en distintas regiones de Sonora, asociados a la influencia de la segunda tormenta invernal de la temporada.

Aunque las lluvias no se prevén generalizadas, podrían presentarse de manera intermitente, por lo que se recomienda extremar precauciones al conducir, debido a posibles reducciones de visibilidad. Además, el viento será un factor importante desde temprano, con rachas de entre 40 y 60 kilómetros por hora, lo que podría provocar tolvaneras en zonas abiertas. Durante la tarde, el ambiente será más templado a cálido en gran parte del estado. En municipios del centro y sur, como Hermosillo, Ciudad Obregón y Huatabampo, las temperaturas máximas oscilarán entre los 26 y 27°C.

En el norte y noroeste, localidades como San Luis Río Colorado, Sonoyta y Caborca alcanzarán valores cercanos a los 23 y 24°C. A pesar del aumento térmico, se mantendrá la nubosidad y el viento de dirección variable seguirá presente, lo que podría generar polvo en suspensión en tramos carreteros.

#PronósticoDelTiempo para el noroeste y norte de #México, durante las próximas tres horas. pic.twitter.com/1XECH74R0b — CONAGUA Clima (@conagua_clima) January 12, 2026

Para la noche, se espera un descenso nuevamente en las temperaturas, con ambiente frío, principalmente en el norte y zonas serranas del estado. El cielo permanecerá mayormente nublado y el viento tenderá a disminuir gradualmente, aunque aún podrían registrarse rachas moderadas. Las autoridades recomiendan mantenerse informados ante posibles avisos por lluvias, viento o descenso térmico, y tomar precauciones, especialmente en comunidades rurales y de la sierra.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)