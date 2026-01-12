Continúan bloqueos en Cajeme para localizar a Nancy Gil, alerta por fraudes de programas del Bienestar y más en el Top 3 Sonora

Ciudad Obregón, Sonora.- Si quieres enterarte de las noticias de las últimas horas en el estado, quédate a ver y leer el Tribuna Top 3 Sonora. En este resumen informativo te traemos los hechos más importantes ocurridos este fin de semana. En la edición de hoy lunes 12 de enero, conoce que, a dos días de la privación ilegal de la libertad de Nancy Gil López, familia y amigos continúan exigiendo su pronta localización frente al Centro de Procuración de Justicia en Cajeme.

Así comienza el Tribuna Top 3 Sonora

Resaltan avances en construcción de nuevo libramiento en Hermosillo

El alcalde, Antonio Astiazarán, resaltó los avances que lleva la construcción del nuevo libramiento del norponiente de Hermosillo, que se realiza con esquema de inversión público-privada y que desviará a más de un millón de vehículos al año. Con el Libramiento Norponiente se estima liberar el tránsito de la ciudad de más de un millón de vehículos al año, tanto de carga como particulares. La obra se completa desde la carretera de la costa de Hermosillo, de los cuales 15 kilómetros serán construcción nueva y reconstrucción de otros 14.9 kilómetros de caminos ya pavimentados.

Alerta por fraudes de programas del Bienestar en Sonora

El delegado de la Secretaría del Bienestar en Sonora, Octavio Almada Palafox, advirtió sobre un nuevo fraude que circula en redes sociales sobre un 'Bono Mujer Bienestar de dos mil 750 pesos'; solicitó a la comunidad mantenerse informados mediante las plataformas oficiales del Bienestar. El funcionario federal dijo que esto es completamente falso y que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, no ha anunciado ningún tipo de bono, por lo que es necesario no compartir ningún tipo de información personal o bancaria en páginas desconocidas.

Continúan bloqueos en Cajeme para localizar a Nancy Gil

A dos días de la privación ilegal de la libertad de Nancy Gil López, familia y amigos continúan exigiendo su pronta localización frente al Centro de Procuración de Justicia en Cajeme; el presidente municipal, Lamarque Cano, se comprometió a ayudar a la familia de la joven de 28 años de edad. La familia fue recibida por autoridades de la fiscalía, quienes les dijeron que la investigación está en curso y que están realizando lo correspondiente para localizarla; sin embargo, exigen que tengan mayor celeridad en presentarles respuestas.

Fuente: Tribuna del Yaqui