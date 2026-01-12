Estado del tiempo en Hermosillo Sonora: Así será el CLIMA HOY lunes 12 de enero de 2026

Hermosillo, Sonora.- Este lunes 12 de enero de 2026, el clima en Hermosillo presentará contrastes importantes a lo largo del día, principalmente por el incremento gradual de la temperatura y la presencia de viento moderado durante gran parte de la jornada. Conocer el pronóstico completo permitirá a la población tomar previsiones, especialmente para quienes realizan actividades al aire libre o salen desde muy temprano de casa. ¡Aquí toda la información!

Así será el clima en Hermosillo este lunes

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el portal web Meteored.mx, las primeras horas del día en Hermosillo estarán marcadas por un ambiente fresco y cielo completamente despejado. Entre las 5:00 y 6:00 de la mañana, el termómetro se ubicará alrededor de los 14°C, con una sensación térmica similar.

Así será el clima en Hermosillo este lunes. Foto: Conagua

El viento del noreste soplará de forma moderada, con rachas que podrían alcanzar entre los 15 y 33 kilómetros por hora, lo que podría intensificar la percepción de frescura, aunque sin presencia de radiación solar. Conforme avance la mañana, el cielo se mantendrá soleado y las condiciones serán estables, aunque el viento continuará siendo un factor a considerar. Hacia las 8:00 horas, la temperatura seguirá en torno a los 14°C, pero con rachas de viento del noreste más intensas, que podrían alcanzar hasta los 38 kilómetros por hora.

Para las 11:00 horas, el ambiente cambiará de manera más notoria: se esperan alrededor de 21°C, con sensación térmica equivalente y un índice de radiación ultravioleta de nivel medio, por lo que se recomienda comenzar a protegerse del sol si se permanece al exterior. Durante la tarde, Hermosillo alcanzará los valores más altos del día.

Alrededor de las 14:00 horas, el termómetro marcará cerca de los 27°C, con sensación térmica ligeramente menor, debido a la disminución gradual del viento del noreste. El cielo continuará despejado y el índice UV se mantendrá en nivel medio, lo que hace aconsejable el uso de protector solar, ropa ligera y mantenerse hidratado. Hacia las 17:00 horas, el ambiente seguirá cálido, con temperaturas cercanas a los 26°C, aunque el viento cambiará de dirección hacia el oeste y perderá intensidad.

#PronósticoDelTiempo para el noroeste y norte de #México, durante las próximas tres horas. pic.twitter.com/1XECH74R0b — CONAGUA Clima (@conagua_clima) January 12, 2026

Por la noche, el clima será más templado y agradable. A partir de las 20:00 horas, se espera cielo despejado y una temperatura aproximada de 20°C, con viento moderado del noroeste. Ya cerca de las 23:00 horas, el termómetro descenderá hasta los 17 grados, con viento ligero del este, marcando el cierre de una jornada estable, sin probabilidades de lluvia.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)