Gobierno de Sonora invita a vivir el FAOT 2026 en Álamos; Alfonso Durazo destaca gran programa e invitados

Hermosillo, Sonora.- A partir del próximo 23 de enero de 2026, Álamos albergará cultura, arte y tradición con el arranque del Festival Alfonso Ortíz Tirado (FAOT). El gobernador Alfonso Durazo Montaño informó que Sonora se prepara para celebrar uno de los encuentros culturales más emblemáticos del noroeste de México, el cual se realizará del 23 al 31 de enero en el Pueblo Mágico de Álamos.

Durazo Montaño destacó que el FAOT 2026 contará con la participación de Marruecos y Aguascalientes como país y estado invitados de honor, lo que fortalecerá el intercambio cultural y la proyección internacional de Sonora a través del arte, el turismo y la identidad regional. "Lo más valioso del FAOT es que año con año une familias en las plazas, conciertos y calles empedradas del Pueblo Mágico de Álamos en una fiesta donde se expresa el arte, cultura y recreación gratuita para todas y todos los visitantes, demostrando al mundo la calidez de las y los sonorenses", expresó.

Para esta edición 41 del FAOT se ofrecerá una cartelera de alto nivel que conjuga el bel canto con propuestas contemporáneas, con la participación de reconocidas voces de la ópera como María Katzarava, Filippa Giordano, Ainhoa Arteta y Ailyn Pérez, quien recibirá la Medalla Alfonso Ortiz Tirado 2026. En el Foro del Callejón del Templo se presentarán artistas de amplia trayectoria y proyección internacional como Erik y Mía Rubín, Marta Sánchez, Charles Ans, Rocío Banquells, Sergio Arau, Andrés Obregón, Kakalo y Ale Zéguer, entre otros.

Durazo Montaño recordó que el festival honra la memoria del tenor sonorense Alfonso Ortiz Tirado y, al mismo tiempo, impulsa la economía local, promueve el acceso gratuito a la cultura y consolida a Álamos como un referente cultural a nivel nacional e internacional.

El festival contará con múltiples sedes emblemáticas de Álamos, como el Palacio Municipal, el Museo Costumbrista, el Templo de la Purísima Concepción y La Ramada, Casa de los Pueblos Originarios, además de espacios dedicados a las juventudes y a las expresiones culturales de las etnias sonorenses. La programación completa del FAOT 2026 y demás actividades culturales del estado pueden consultarse en isc.sonora.edu.mx y en redes sociales oficiales.

Arrancamos la cuenta regresiva rumbo al FAOT 2026. Como cada año, el hermoso pueblo de Álamos nos recibirá con los brazos abiertos para celebrar este importante festival.



Por ahí los veo. #TierraDeOportunidades pic.twitter.com/ruSluUB9bG — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) January 12, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui