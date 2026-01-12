Hermosillo impulsa libramiento histórico para sacar carga pesada de la ciudad: Antonio Astiazarán

Hermosillo, Sonora.- El Ayuntamiento de Hermosillo anunció una de las obras de infraestructura vial más relevantes en la historia reciente de la capital sonorense, con la construcción del Libramiento del Norponiente, proyecto que busca transformar la movilidad urbana y fortalecer la competitividad económica de la ciudad.

El presidente municipal, Antonio Astiazarán Gutiérrez, dijo que la obra representa una inversión estimada de 1 mil 100 millones de pesos y permitirá desviar el transporte de carga pesada que actualmente circula por vialidades urbanas.

"Se trata del primer libramiento carretero concesionado por un municipio en México, lo que marca un precedente a nivel nacional en materia de obra pública. El esquema financiero contempla una mezcla de recursos municipales con inversión del concesionario ganador, lo que hará viable la ejecución sin comprometer las finanzas públicas", aseveró.

Añadió que el Libramiento del Norponiente rodeará la zona del Aeropuerto Internacional de Hermosillo, creando una ruta estratégica para el traslado de mercancías y vehículos de carga. Con ello, se estima un ahorro de hasta 40 minutos en los traslados entre la salida a Nogales y la terminal aérea, tanto para transportistas como para usuarios en general.

Antonio Astiazarán Gutiérrez

Astiazarán Gutiérrez subrayó que uno de los principales beneficios será la reducción del deterioro del pavimento y del congestionamiento vial, problemas que se han intensificado en los últimos años debido al incremento del parque vehicular.

"Entre 2018 y 2022, el número de automóviles registrados en Hermosillo pasó de 372 mil a casi 600 mil unidades, lo que ha generado una presión constante sobre la infraestructura existente", manifestó.

El alcalde aseguró que esta obra contribuirá a una ciudad más ordenada y eficiente, al retirar de las calles urbanas a los camiones de carga pesada y mejorar la calidad de vida de las familias hermosillenses, al tiempo que se impulsa el desarrollo económico.

El Libramiento Norponiente de Hermosillo tendrá una longitud total de aproximadamente 30 kilómetros.

Fuente: Tribuna del Yaqui