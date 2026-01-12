Incrementan los casos de depresión en invierno, reportan psicólogos del CIFA de Cajeme

Ciudad Obregón, Sonora.- Este, 13 de enero, se celebra el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, una jornada dedicada a sensibilizar sobre esta afección mental que afecta a millones de personas a nivel global. La depresión es mucho más que un simple sentimiento de tristeza; es una enfermedad compleja que afecta tanto el bienestar emocional como físico de quienes la sufren.

Durante el invierno, se incrementan regularmente los casos de pacientes con depresión, según psicólogos del Centro de Integración de la Familia y el Adolescente (CIFA). Este fenómeno, conocido como 'Trastorno Afectivo Estacional' (TAE), está relacionado con los cambios en la luz solar y el clima más frío, que afectan directamente el estado de ánimo de las personas.

Ricardo Romero Cuén, coordinador de psicólogos del centro, confirmó que se ha registrado durante lo que va del mes de enero un pico en las consultas por esas causas.

Es una de las problemáticas más constantes en la actualidad; desafortunadamente, han incrementado los índices y sintomatología de carácter depresivo", dijo.

Explicó que, en fechas decembrinas, se resienten las ausencias físicas de seres queridos, que llegan a provocar fuertes bajones emocionales.

Los climas fríos registran días con menos horas de luz solar, provocan más tiempo de oscuridad, estar en casa, abrigados y en ocasiones sin compañía, lo que provoca que también se incrementen los síntomas depresivos", dijo.

Otros factores son que en enero se viven complicaciones económicas y se ha terminado diciembre, un mes lleno de fiestas y vacaciones.

Los más afectados

La población más afectada por la depresión, según el especialista, es el adulto intermedio, entre 35 y 50 años, siendo en la mayoría de los casos en mujeres.

Comentó que existen distintos tipos de clasificaciones o trastornos como la depresión mayor, que es la que imposibilita e incapacita y requiere de una atención multidisciplinaria, entre psicología, psiquiatría y familia.

En esos casos extremos, la persona no quiere asistir al trabajo, a la escuela o a realizar sus actividades rutinarias, pero también hay otras depresiones más leves, a las que también se debe prestar atención; si vemos a una persona triste, desanimada o con desinterés, sobre todo en algunas fechas muy marcadas", detalló.

El psicólogo reconoce que la depresión invernal o trastorno afectivo emocional afecta a personas de distintas edades.Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), tres de cada 10 personas en México padecen de algún trastorno mental a lo largo de su vida. Datos de la Secretaría de Salud (SSA) indican que la depresión se intensifica durante la temporada invernal.

Fuente: Tribuna del Yaqui