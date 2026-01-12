Ciudad Obregón, Sonora.- Recientemente, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer que todas aquellas personas que trabajan en cualquier orden de gobierno y que quieran contender a algún puesto de elección popular en el marco del proceso electoral del 2027 deben renunciar a sus cargos.

Al respecto, el alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano, quien en diferentes ocasiones ha externado sus intenciones de contender el año entrante por la gubernatura de Sonora, coincidió con el llamado que realizó la titular del ejecutivo federal.

Manifestó que dicha medida debe aplicarse en todos los niveles, desde el nivel educativo hasta el organizacional, con el fin de asegurar que los beneficios de la política lleguen de manera equitativa a todas las áreas involucradas.

Sí, claro, esto debe aplicarse a todos los funcionarios, en este caso del Ayuntamiento de Cajeme, todos, por supuesto", sentenció.

Javier Lamarque apoya llamado de Sheinbaum: funcionarios deben renunciar para contender

Fuente: Tribuna del Yaqui