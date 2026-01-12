Municipio de Navojoa tiene cifras altas en casos de depresión; autoridades buscan prevenirla

Navojoa, Sonora.- "Cuando perdí a mi hija pensé que todo había acabado para mí, ya no tenía ganas de nada, no quería salir de mi cama, ni siquiera quería despertar al día siguiente; fueron días muy difíciles", confesó Cecilia, una joven madre navojoense que logró salir de la depresión.

Así como Cecilia, durante el último año la Secretaría de Salud en Sonora detectó a más de 145 personas con un posible trastorno depresivo en el municipio de Navojoa, una enfermedad silenciosa que de no tratarse a tiempo pudiera desencadenar una tragedia.

Piden atenderlo a tiempo

"Fueron meses de profunda tristeza y soledad, e incluso te pudiera decir que aún siento ese vacío; sin embargo, poco a poco he podido retomar mis rutinas diarias y salir adelante gracias al apoyo de especialistas, quienes me hicieron ver que mi familia aún me necesita", afirmó.

Por su parte, Judith Astrid Castillo Huitrón, psicóloga de la Dirección de Salud Municipal en Navojoa, explicó que en la mayoría de los casos, una persona con depresión muestra estados de tristeza, agotamiento, insomnio e irritabilidad en un período prolongado, el cual puede durar meses o incluso años.

Sin embargo, existen casos donde la depresión se convierte en una enfermedad silenciosa o enmascarada, donde la persona afectada no expresa su sentir, ni emocional ni físicamente, lo cual pudiera desencadenar una tragedia.

Es un sentimiento que va escalando; no solamente es decir 'me siento triste' en este momento, sino que es persistente, por eso es importante que se atienda a tiempo… El tratamiento o la prevención en estos casos depende mucho de las personas, la red de apoyo con la que cuente, ya sea familia, amigos o personas de confianza con quienes comparta sus sentimientos", puntualizó Castillo Huitrón.

Lamentablemente, el número de personas con depresión en el municipio de Navojoa cada año se mantiene alto, colocando a la Perla del Mayo entre las cuatro ciudades más deprimidas del estado de Sonora. Por ello, las autoridades municipales emprendieron una campaña de concientización y prevención para revertir la situación.

En Salud Municipal tenemos a dos psicólogas; ellas dan pláticas en escuelas, visitamos comunidades y colonias de Navojoa, además ofrecemos atención personalizada todos los días de manera gratuita… Es muy importante atender este tema porque va al alza en todas las edades y es urgente ocuparse de ello", manifestó Anira Ruiz, coordinadora de Salud Municipal.

