Recursos de los baños en el Mercado Municipal de Navojoa seguirán en manos de locatarios

Navojoa, Sonora.- Durante sesión de cabildo, el Ayuntamiento aprobó la renovación del contrato de concesión a nombre de la Unión de Locatarios del Mercado Municipal de Navojoa para la administración de los baños públicos en el parián.

Rigoberto Aguilar Esquer, regidor presidente de la Comisión de Mercado, Rastro y Panteones, informó que la concesión de los baños públicos en el Mercado Municipal de Navojoa se encontraba vencida desde hace 15 años, por lo que las autoridades acordaron su renovación.

Hicimos dos propuestas; la primera fue la renovación del contrato de concesión para que los propios locatarios administren los baños, y la otra era cancelar el contrato y que el Ayuntamiento se encargara de la administración de los baños, así como del recurso obtenido por su uso; pero por mayoría se escogió la primera", puntualizó.

Aunque las autoridades decidieron otorgar la administración de los baños a los locatarios, se puntualizó que el municipio fiscalizará el manejo de los recursos que se obtengan por el uso de los mismos, siendo Sindicatura Municipal la principal responsable.

Fuente: Tribuna del Yaqui