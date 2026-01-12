Regreso a clases en Sonora avanza con normalidad: 'Escuela Segura' y tránsito sin problemas

Hermosillo, Sonora.- Desde las 7:00 horas, miles de niñas y niños regresaron a sus actividades escolares, después de tres semanas de vacaciones de manera ordinaria y segura, sin ausencia de docentes en las aulas o desperfectos en las escuelas.

El secretario de Educación y Cultura en Sonora, Froylán Gámez Gamboa, dijo que, pese a percances que se tuvieron en los alrededores de los planteles en algunos municipios, se arreglaron los desperfectos para este regreso a clases.

Froylán Gámez Gamboa dijo que para el regreso a clases colaboraron padres de familia y corporaciones policiacas, garantizando un regreso seguro, por lo que no se tuvieron accidentes de ningún tipo.

"Escuela Segura siempre funcionó bien; no se tuvo ningún reporte en ese sentido, hubo accidentes viales, principalmente dos, en Caborca y otro en Cajeme; no provocaron daños graves y se atendieron a la brevedad. También se presentó un incidente con una barda perimetral, pero se atendió a tiempo!.

Más de tres mil 500 planteles educativos volvieron a clases de manera ordinaria, sin complicaciones y con la totalidad del personal, tanto educativo como administrativo. Al inaugurar el ciclo escolar 2026, el funcionario indicó que regresaron todos los planteles, sin faltantes confirmados.

Agregó que los efectos del frente frío 27 no afectaron al regreso a las aulas en las localidades más alejadas, ya que no se suspendieron actividades y que se tendrán mejores temperaturas conforme avance la semana. Este lunes, 500 mil estudiantes de nivel básico del sistema público y privado regresaron a las aulas.

Operativo Regreso a Clases transcurre sin incidentes viales

La Policía de Hermosillo, a través de la Dirección de Tránsito Municipal, reportó saldo favorable durante la puesta en marcha del Operativo Regreso a Clases, el cual se desarrolla sin incidentes viales hasta el momento.

El director de Tránsito Municipal, Sergio Valdez López, informó que, desde temprana hora, se desplegó personal operativo en los alrededores de los distintos planteles educativos de la ciudad, con el objetivo de agilizar la circulación vehicular, proteger a peatones y prevenir accidentes durante los horarios de mayor afluencia.

"Decenas de oficiales brindaron apoyo vial en zonas escolares, cruces peatonales y vialidades principales, además de orientar a conductores y padres de familia durante este regreso a clases", indicó.

Asimismo, reiteró el llamado a respetar los señalamientos de tránsito, los límites de velocidad y las indicaciones del personal, a fin de garantizar traslados seguros para niñas, niños y jóvenes durante el regreso a clases. Sergio Valdez López, director de Tránsito Municipal

Fuente: Tribuna del Yaqui