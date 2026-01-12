Se vive gran fin de semana en el Bosque Urbano La Sauceda de Hermosillo con programación cultural, ambiental y recreativa

Hermosillo, Sonora.- Durante el pasado fin de semana, el Bosque Urbano La Sauceda registró una gran participación ciudadana, con una destacada asistencia en todas las actividades que formaron parte de la programación cultural, ambiental y recreativa, consolidándose como un espacio de encuentro para la comunidad.

Durante tres días, personas de todas las edades se sumaron a propuestas enfocadas en la educación ambiental, la cultura y la convivencia. La respuesta positiva de la ciudadanía reflejó el interés por participar activamente en el uso y disfrute de este espacio público.

Entre las actividades realizadas está la charla Econversando, enfocada en la conservación de los ecosistemas, así como la jornada de limpieza, promoviendo el trabajo comunitario y el cuidado del entorno natural.

uD83CuDF31 Jornada de reforestación uD83CuDF31

Durante la jornada, nuestros guardabosques plantaron agaves, contribuyendo a la restauración del ecosistema en el área. uD83CuDF3FuD83DuDC9A#reforestacion #RescatamosLaSauceda #TierraDeOportunidades #UnEspacioParaCompartir pic.twitter.com/4ilOyHgwzG — Bosque Urbano La Sauceda (@lasaucedasonora) January 10, 2026

Asimismo, el Bazar Cultural reunió a emprendedores locales y visitantes, impulsando el talento local, mientras que la actividad Pequeños Guardabosques contó con una amplia participación de niñas y niños acompañados de sus familias, fomentando el aprendizaje y la sensibilización ambiental desde edades tempranas.

El cierre del fin de semana se realizó con el Domingo Chill, que reunió a un numeroso público en el foro al aire libre y se desarrolló en beneficio del Banco de Alimentos y Ropa de Hermosillo, fortaleciendo la convivencia comunitaria a través de la música y promoviendo la participación solidaria.

uD83CuDF3FConservación que se transformauD83CuDF3F

Durante la jornada de conservación y limpieza, nuestros guardabosques trabajaron en la limpieza del carrizo. Cuidar el bosque también es rescatar sus espacios.#bioconstruccion #RescatamosLaSauceda #TierraDeOportunidades #UnEspacioParaCompartir pic.twitter.com/a9CShFLiTp — Bosque Urbano La Sauceda (@lasaucedasonora) January 11, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui