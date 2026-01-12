Sonora registra un regreso a clases de educación básica ordenado y tranquilo: SEC

Hermosillo, Sonora.- Con información proveniente de las diversas regiones de la entidad, proporcionada por jefas y jefes de sector, supervisores escolares y directivos, se tiene un balance positivo en el regreso a clases de más de 500 mil estudiantes de educación básica.

El titular de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), Froylán Gámez Gamboa, encabezó la ceremonia de Lunes Cívico en la primaria 'Adolfo de la Huerta', ubicada en la colonia San Bosco de Hermosillo, donde constató la reanudación de las clases.

Poco más de cuatro mil 100 planteles públicos y particulares de preescolar, primaria y secundariaArchivos en la entidad, donde laboran más de 22 mil docentes, reabrieron sus puertas para recibir al alumnado en un ambiente ordenado, tranquilo y seguro.

El funcionario estatal reiteró el compromiso del gobernador Alfonso Durazo de consolidar la implementación de programas y acciones que contribuyan a elevar la calidad de la educación que se imparte en Sonora.

Durante el período vacacional de invierno, que comprendió del 22 de diciembre de 2025 al 6 de enero de 2026, no se registraron robos ni daños por vandalismo en los planteles, como resultado de la colaboración de autoridades de Seguridad Pública de los tres niveles de gobierno, así como de los 72 ayuntamientos y sociedad en general, a través del programa 'Escuela Segura Siempre'.

Gámez Gamboa detalló que solo se reportaron dos percances por accidentes automovilísticos, uno en un plantel de secundaria y otro en un preescolar, ambos en el municipio de Caborca, que no fueron de gravedad ni comprometieron el inicio de clases.

Fuente: Tribuna del Yaqui