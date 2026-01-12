"Tenemos mucha presidenta": Lorenia Valles tras llamada de Sheinbaum con Trump

Hermosillo, Sonora.- Luego del diálogo telefónico que mantuvieron la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente Donald Trump la mañana de este lunes 12 de enero de 2026, la senadora de Morena por Sonora Lorenia Valles Sampedro celebró el liderazgo de la jefa del Estado mexicano en la conducción de la relación bilateral con Estados Unidos. "Tenemos mucha presidenta", dijo.

"Reconozco la estrategia de negociación de la presidenta Claudia Sheinbaum basada en la búsqueda de conciliación de intereses y de responsabilidad compartida; haciendo valer nuestra soberanía y defendiendo los intereses de las mexicanas y de los mexicanos, tanto de quienes vivimos en el territorio nacional como de quienes residen del otro lado de la frontera", afirmó.

La legisladora mencionó que, durante la llamada de los mandatarios, se habló del seguimiento a los esfuerzos en materia de seguridad, donde la presidenta Claudia Sheinbaum hizo hincapié en el trabajo de las autoridades mexicanas para lograr la reducción del tráfico de fentanilo en 50 por ciento y de las muertes por el consumo de esta sustancia en 43 por ciento.

"Para el Gobierno de México, sobre todo, las drogas son un problema de salud pública. A la par de las acciones coordinadas en materia de seguridad, se trabaja informando a las juventudes sobre los riesgos a la salud que puede provocar su consumo. Nuestro propósito es que ni el fentanilo ilegal ni cualquier otra droga llegue a las y los jóvenes, sean mexicanos, estadounidenses o de cualquier otra nacionalidad", subrayó Valles Sampedro.

"Los resultados son visibles y sustentan la respuesta contundente de la presidenta Claudia Sheinbaum ante la propuesta de que las fuerzas armadas estadounidenses combatan al narcotráfico en territorio nacional. Nuestra soberanía no es negociable", concluyó la senadora de la República.

Una vez más, nuestra presidenta @Claudiashein pone en alto el nombre de México:



"Cooperación, sí; subordinación e intervención, no." — Lorenia Valles (@LoreniaValles_) January 12, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui