Un nuevo inquilino en Hermosillo: El capibara del Centro Ecológico ya tiene fecha de exhibición (FOTOS)

Hermosillo, Sonora.- A partir del miércoles 14 de enero, se tendrá en exhibición, por parte del Centro de Ecológico en Hermosillo, un Capibara que se suma a la familia de animales en cautiverio.

Natalhi Téllez, asistente de dirección del Centro Ecológico, dijo que desde meses atrás se adaptó un espacio especial para las necesidades del Capibara, que puede medir hasta 50 centímetros y pesar hasta 65 kilos.

El Capibara del Centro Ecológico, llegó a Hermosillo por un convenio de intercambio de especies con instituciones que se encuentran acreditadas para el cuidado responsable de animales, y el trató se realizó con el Zoológico Parque del niño Jersey de Ensenada, Baja California.

"Y antes de que este Capibara llegara aquí con nosotros, pues obviamente el personal que ellos tienen allá también, nos apoyó con la dieta de este ejemplar ya estaba llevando; entonces, aquí en el Centro Ecológico nos preparamos, aparte de que se le va a dar su dieta que consiste pues en muchas verduras y ramas verdes también".

Se invitó a la comunidad a mirar este ejemplar que se suma a la familia del Centro Ecológico.

