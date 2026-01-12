VIDEO: Por motivos de salud y tras revocación de su visa, Óscar Castro deja la alcaldía de Puerto Peñasco

Puerto Peñasco, Sonora.– Tras muchas especulaciones y polémica, se ha confirmado este lunes 12 de enero de 2026 que el alcalde de Puerto Peñasco, Óscar Eduardo Castro Castro, solicitó licencia para separarse de su cargo debido a problemas de salud, luego de enfrentar un proceso médico que requiere atención total, tras someterse a una intervención quirúrgica. Hay que recordar que Castro Castro es de los funcionarios a los cuales se les ha retirado su visa; ocurrió el pasado miércoles 11 de junio de 2025, cuando buscaba con su familia cruzar la frontera por la garita de Lukeville.

La decisión fue dada a conocer de manera extraoficial este domingo 11 de enero, cuando trascendió que el cuerpo de regidores fue convocado a Hermosillo para analizar la situación y definir el procedimiento correspondiente para la designación de un alcalde interino. Pero se confirmó de manera oficial cuando el propio presidente municipal, a través de un video, confirmó los hechos. "Por motivos de salud derivados de una intervención quirúrgica y de un proceso médico que requiere de toda mi atención y de seguimiento, he decidido separarme del cargo de presidente municipal".

Castro Castro dijo que la decisión la tomó después de hablarlo con su familia y meditarlo, pues Puerto Peñasco merece un alcalde de tiempo completo, "con la energía, la presencia y la dedicación que esta responsabilidad exige", aseveró. "Me quedo con la satisfacción de haber puesto Puerto Peñasco por delante de mi propio bienestar. Me voy con la gratitud, con el cariño por esta tierra y con la tranquilidad de haber tomado una decisión responsable, pensando siempre en lo mejor para Puerto Peñasco y su gente", concluyó.

Además de los ciudadanos, el alcalde también agradeció el apoyo de Alfonso Durazo Montaño, gobernador de Sonora, y Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México. "Por el respaldo y el apoyo que siempre han brindado a Puerto Peñasco, lo cual ha sido fundamental para impulsar acciones y proyectos en beneficio de nuestra comunidad". De acuerdo con la información disponible, la propuesta es que el actual secretario del Ayuntamiento, Alejandro Verdugo Angulo, asuma la presidencia municipal de manera interina, en tanto el Cabildo determina si se ratifica su nombramiento o se designa a otra persona. Cabe señalar que Óscar Castro, militante de Morena, tomó protesta como presidente municipal el 16 de septiembre de 2024.

