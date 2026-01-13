Hermosillo, Sonora.- El Gobierno de Sonora, encabezado por Alfonso Durazo Montaño, concretó una alianza con la empresa francesa Latécoere del giro aeroespacial para la creación de la primera academia de la industria aeroespacial; la empresa mostró su interés por establecer en la entidad una academia especializada en arneses y sistemas de interconexión.

Alfonso Durazo Montaño en una reunión con ejecutivos de alto nivel de Boeing, empresa cliente de Latécoere, acordó el seguimiento de esta iniciativa que representa múltiples beneficios en materia de capacitación, actualización tecnológica y fortalecimiento del sector. Asimismo, permitirá ofrecer una amplia gama de servicios, incluyendo talleres, certificaciones, programas de formación para empresas y consultoría técnica, consolidando así un centro de desarrollo de talento alineado a las necesidades presentes y futuras de la industria establecida en Sonora.

Alfonso Durazo concreta alianza con empresa francesa para creación de academia de la industria aeroespacial en Sonora

"Entramos en una nueva etapa en el estado en la que grandes empresas internacionales están convencidas del potencial de Sonora para llegar a invertir y consolidar en nuestro territorio la expansión de su giro industrial; sin duda contamos con la mejor mano de obra, altamente capacitada, y un escenario ejemplar para el desarrollo y la generación de más empleos", expresó el gobernador Durazo Montaño.

Las plantas de Latécoere trabajan con empresas estratégicas del sector aeroespacial como lo son Boeing, Airbus, Safran, Thales, Bombardier, Global, entre las principales, siendo proveedor único en varios de sus productos como el ejemplar Boeing 777, Boeing 767, Boeing 737, Airbus A320, Airbus A350, Thales y Safran, manteniendo un récord impecable en entregas y calidad, reconocido y valorado por los mismos clientes, resaltando la calidad del trabajo del sonorense.

Cabe señalar que a la fecha cuenta con cuatro plantas industriales en la ciudad de Hermosillo, teniendo un recurso humano de mil 526 empleados en total, considerado mano de obra altamente capacitada para el fortalecimiento de la industria. Los centros de manufactura que operan en la capital sonorense fabrican productos de aeroestructuras, interconexiones, partes detalladas y materiales compuestos.

Hoy celebramos 202 años de la fundación de Sonora: una historia de lucha, trabajo y mucho orgullo. pic.twitter.com/Chi81mx3pd — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) January 11, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui