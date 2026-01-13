Aprueban renuncia del alcalde de Puerto Peñasco y aumentan casos de depresión en Cajeme: Esto y más en Top 3 Sonora

Ciudad Obregón, Sonora.- Si quieres enterarte de las noticias de las últimas horas en el estado, quédate a ver y leer el Tribuna Top 3 Sonora. En este resumen informativo te traemos los últimos hechos ocurridos dentro del territorio sonorense. En la edición de hoy martes 13 de enero, conoce que el Congreso de Sonora aprobó la renuncia del presidente municipal de Puerto Peñasco, Óscar Eduardo Castro.

Incrementa casos de depresión en Cajeme

Este martes 13 de enero, en el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, psicólogos del Centro de Integración de la Familia y el Adolescente (CIFA) informaron que durante el invierno se incrementan regularmente los casos de pacientes con depresión, una enfermedad compleja que afecta tanto el bienestar emocional como físico de quienes la sufren.

Canaco preocupa por alto crecimiento de comercio informal en Cajeme

La vicepresidenta de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Ciudad Obregón, Yansi Samoa Castaño, lamentó que se esté registrando una grave afectación al comercio formal, señalando los efectos negativos del comercio informal en la competitividad, seguridad y estabilidad del comercio formal.

Congreso aprueba renuncia del alcalde de Puerto Peñasco

El Congreso de Sonora aprobó la renuncia del presidente municipal de Puerto Peñasco, Óscar Eduardo Castro, presentada el día de ayer 12 de enero de 2026 por problemas de salud, y también avaló la designación del nuevo alcalde, el regidor Alejandro Verdugo Angulo.

