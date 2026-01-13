Así será el CLIMA en Sonora HOY 13 de enero 2026: Advierten FRÍO, pero sin LLUVIAS

Hermosillo, Sonora.- Este martes 13 de enero de 2026, las condiciones del clima en Sonora estarán marcadas por mañanas frías, especialmente en zonas serranas, y un ascenso gradual de las temperaturas durante la tarde, sin pronóstico de lluvias para la entidad. Aunque el ambiente será mayormente estable, el viento y los contrastes térmicos entre la mañana y la tarde pueden influir en la salud y las actividades diarias. ¡Aquí la información para que tomes precauciones!

Así será el clima en Sonora este martes

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) e información del portal web Meteored.mx, así se comportará el clima en Sonora a lo largo de este martes: Durante las primeras horas del día se prevé ambiente frío a muy frío, principalmente en regiones serranas del norte y oriente del estado, donde incluso podrían presentarse heladas.

Así será el clima en Sonora este martes. Foto: Conagua

En ciudades del norte como Sonoyta, Agua Prieta y Heroica Nogales, las temperaturas mínimas rondarán entre los 0 y 3°C, mientras que en Nacozari de García se esperan valores cercanos a los 3°C. En la franja costera y el centro del estado, el ambiente será menos severo, aunque fresco. En Hermosillo, Guaymas y Puerto Peñasco, las mínimas oscilarán entre los 10 y 12°C.

En tanto, en Ciudad Obregón y Huatabampo se prevén temperaturas matutinas alrededor de los 11°C. El viento soplará del noroeste con velocidades de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar los 40 kilómetros por hora, lo que incrementará la sensación de frío durante la mañana. Conforme avance el día, la masa de aire frío asociada al Frente Frío número 27 modificará gradualmente sus características, permitiendo un aumento en las temperaturas vespertinas.

Para la tarde, el ambiente será templado en la mayor parte de Sonora, con cielos de medio nublado a nublado, pero sin probabilidad de lluvia. Las temperaturas máximas oscilarán entre los 25 y 26°c en municipios como San Luis Río Colorado, Caborca, Sonoyta, Hermosillo y Guaymas. En el sur del estado, Ciudad Obregón alcanzará cerca de los 29°C, mientras que Huatabampo rondará los 28°C.

#PronósticoDelTiempo para las siguientes tres horas en regiones del noreste, norte y noroeste de #México. pic.twitter.com/xLQ2UAc1Rl — CONAGUA Clima (@conagua_clima) January 13, 2026

En la zona serrana, como Magdalena de Kino y Arivechi, las máximas se mantendrán más frescas, entre los 22 y 23°C. Al caer la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, con un ambiente fresco en prácticamente todo el estado. Las zonas serranas volverán a registrar valores bajos, mientras que en el centro y sur de Sonora se prevén temperaturas nocturnas entre los 10 y 12°C, con cielo mayormente despejado y viento que perderá intensidad.

Aunque no se esperan precipitaciones, las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los cambios de temperatura y al viento.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)