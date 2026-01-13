Buena noticia: Está listo el terreno para el nuevo hospital del Issste en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- El Gobierno del Estado ya hizo la donación del terreno que se requería para la construcción de un nuevo hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) en Hermosillo, que sustituirá al nosocomio 'Fernando Ocaranza' en todos sus servicios.

Martí Batres, director general del Issste, no precisó la fecha de construcción de este nuevo hospital, pero se tiene programado que sea durante el sexenio de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para sustituir las funciones del hospital 'Fernando Ocaranza', que cuenta con instalaciones viejas, al igual que su equipo.

Martí Batres explicó que la tardanza en la donación del terreno no se podía hacer debido a que el Gobierno de Sonora buscaba que el predio cumpliera con diferentes especificaciones. "Tuvimos la última reunión de la junta directiva del Issste, y ya se aceptó la donación, porque la junta directiva debe aceptar las donaciones; por eso apenas tenemos el suelo realmente con certidumbre jurídica; esa es la explicación de por qué no hay obra". El terreno fue aceptado por la Junta Directiva del Issste en diciembre del 2025, por lo que ya se puede hacer el planteamiento del proyecto.

Proyecto del nuevo hospital del Issste

Aunque no se tiene el proyecto ejecutivo para el nuevo hospital, la demanda por una unidad médica más grande y con mejor equipo viene desde el 2017, cuando se había planteado al Gobierno Federal la construcción por parte de la administración estatal anterior. El terreno que se había donado anteriormente se encuentra en la salida de la carretera a La Colorada, junto al parque industrial sur de la ciudad, pero se cambió de predio con la llegada de la administración estatal actual a uno más céntrico.

Fuente: Tribuna del Yaqui