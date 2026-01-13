Ciudad Obregón: Trabajadores del IMSS se manifiestan por "impago" de viáticos y condiciones laborales

Ciudad Obregón, Sonora.- Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se manifestaron con el apoyo de la fuerza sindical del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) denunciando la falta de pagos de viáticos para operadores de ambulancias y otras quejas, por las que afirman que están trabajando bajo protesta.

"Solo argumentan que no hay dinero porque el presupuesto está agotado; de hecho, aún hay pagos pendientes por traslados que se hicieron el mes de diciembre", comentó Jesús Polanco Ontiveros, operador.

Por su parte, el secretario de Conflictos de la Sección Sindical Local, Jesús Fernando Gutiérrez, señaló que, en caso de no obtener una respuesta favorable a sus demandas, podrían llegar a tomar medidas más drásticas, incluyendo una huelga o paro laboral.

Los directivos no están respetando los acuerdos que hemos tenido con los muchachos; a los compañeros choferes les están negando los traslados a pacientes que están durando hasta 15 días aquí, sin poder regresar a sus ciudades de origen, porque los directivos no les quieren pagar los traslados a los operadores", afirmó.

Fuente: Tribuna del Yaqui