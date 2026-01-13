Clima Ciudad Obregón Son HOY 13 de enero: Temperaturas de la MAÑANA, TARDE y NOCHE

Ciudad Obregón, Sonora.- Este martes 13 de enero de 2026, el clima en Ciudad Obregón presentará cambios importantes a lo largo del día, por lo que es recomendable que la población tome previsiones antes de salir de casa. Las condiciones matutinas serán frescas, mientras que hacia la tarde se espera un incremento considerable en las temperaturas, acompañado de cielo parcialmente nublado y rachas de viento moderadas. ¡Aquí la información para que tomes precauciones!

Clima en Ciudad Obregón HOY martes 13 de enero

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el portal web Meteored.mx, este es el pronóstico para Ciudad Obregón durante este martes: Durante las primeras horas del día, Ciudad Obregón registrará cielo despejado y temperaturas frescas. Entre las 05:00 y 08:00 horas, el termómetro se mantendrá alrededor de los 12°C, con sensación térmica similar. El viento será ligero, con dirección predominante del norte, y velocidades que oscilarán entre los tres y 15 kilómetros por hora.

Así será el clima en Ciudad Obregón este martes. Foto: Conagua

El índice de radiación ultravioleta (UV) será bajo durante la mañana temprana, por lo que no se prevé riesgo por exposición solar en ese horario. A partir del mediodía, las condiciones cambiarán de forma notable. Hacia las 11:00 horas, el ambiente será soleado, con una temperatura que alcanzará los 23°C, aunque la sensación térmica podría llegar hasta los 25°C. En este momento del día será clave usar protector solar.

Por la tarde, alrededor de las 14:00 horas, se espera una temperatura máxima de 28°C, con cielo de nubes y claros; la sensación térmica será similar. El viento se intensificará ligeramente, con rachas de entre 10 y 24 kilómetros por hora, provenientes del noroeste. El índice UV será medio, por lo que se recomienda el uso de protector solar si se realizan actividades al aire libre. Al caer la tarde y durante la noche, el clima se tornará más templado.

#PronósticoDelTiempo para las siguientes tres horas en regiones del noreste, norte y noroeste de #México. pic.twitter.com/xLQ2UAc1Rl — CONAGUA Clima (@conagua_clima) January 13, 2026

Hacia las 17:00 horas, la temperatura descenderá a 24°C, manteniéndose el cielo parcialmente nublado y el viento moderado del oeste. Durante la noche, entre las 20:00 y 23:00 horas, el cielo tenderá a despejarse nuevamente, con temperaturas que bajarán gradualmente de 19 a 17°C. El viento será ligero del norte, sin riesgo por radiación solar. ¡Disfruta de la jornada!

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)