CLIMA Hermosillo HOY 13 de enero 2026: ¿Cuáles serán las TEMPERATURAS este martes?

Hermosillo, Sonora.- Este martes 13 de enero de 2026, el clima en Hermosillo estará marcado por un contraste entre la frescura matutina y un ambiente más cálido hacia el mediodía y la tarde. Aunque no se prevén lluvias en la capital de Sonora, el viento y el aumento gradual de la temperatura pueden influir en las actividades cotidianas, por lo que es importante revisar el pronóstico antes de salir de casa.¡Aquí el reporte del tiempo íntegro!

Así será el clima en Hermosillo este martes

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el portal web Meteored.mx, este será el comportamiento del clima en Hermosillo durante hoy: para las primeras horas del día estarán dominadas por cielo despejado y un ambiente fresco en la capital de Sonora. Entre las 05:00 y las 08:00 horas, la temperatura se mantendrá cercana a los 13°C, con sensación térmica igual.

Así será el clima en Hermosillo HOY martes 13 de enero. Foto: Conagua

El viento soplará de forma moderada desde el noreste, con rachas que oscilarán entre los 14 y 27 kilómetros por hora, lo que podría acentuar la sensación de frescura al amanecer. Durante la mañana temprana, el índice de radiación ultravioleta se mantendrá bajo, sin riesgos importantes por exposición solar. A partir del mediodía, el termómetro comenzará a subir de manera gradual.

Hacia las 11:00 horas, se espera un ambiente soleado con una temperatura cercana a los 21°C y sensación térmica similar. El viento continuará presente, principalmente del noreste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 29 kilómetros por hora. Durante la tarde, alrededor de las 14:00 horas, Hermosillo alcanzará su temperatura máxima del día, con 26°C, mientras que la sensación térmica rondará los 25°C.

El cielo permanecerá despejado y el viento cambiará ligeramente al noroeste, con intensidad menor. El índice UV se ubicará en nivel medio, por lo que se recomienda el uso de protector solar y evitar exposiciones prolongadas al sol. Con el avance de la tarde y llegada de la noche, la temperatura comenzará a descender de forma gradual. Hacia las 17:00 horas se prevén 25°C, aún con cielo despejado y viento moderado del oeste.

#PronósticoDelTiempo para las siguientes tres horas en regiones del noreste, norte y noroeste de #México. pic.twitter.com/xLQ2UAc1Rl — CONAGUA Clima (@conagua_clima) January 13, 2026

Durante la noche, entre las 20:00 y 23:00 horas, el ambiente se tornará más fresco, con temperaturas que bajarán de los 19 a los 15°C. El cielo se mantendrá despejado y el viento perderá intensidad, soplando de manera ligera desde el suroeste, lo que favorecerá condiciones más estables para el cierre del día.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)