La diabetes es el 'enemigo silencioso' de los cajemenses; exige atención urgente para evitar complicaciones graves

Ciudad Obregón, Sonora.- La diabetes, considerada una de las principales enfermedades crónicas a nivel mundial, exige atención urgente. Su control adecuado es clave para prevenir complicaciones graves, por lo cual también es considerado 'el enemigo silencioso'.

Respecto a esta enfermedad, el titular de la Dirección de Salud Municipal, Jesús María Espinoza Castillo, comentó que entre los primeros síntomas que se presentan como indicadores de que una persona puede padecer diabetes en cualquiera de sus derivaciones, ya sea uno o dos, se encuentran sed intensa, una boca seca, hambre constante y se presentan algunos mareos.

Las complicaciones suelen ser a veces las que llevan a las personas a consulta un mareo extraño, una visión borrosa, el tener algún detalle en las extremidades como adormecimiento, diferentes tipos de síntomas que llevan a la gente a una consulta", destacó el funcionario en materia de salud.

Espinoza Castillo comentó que hay muchos datos que indican que una persona puede ser prediabética o diabética; sin embargo, señaló que es necesario recurrir a la toma de signos vitales, de presión, practicar una oximetría y una glicemia capilar.

Yo soy un promotor muy grande de que la alimentación puede llegar a ser determinante para mejorar el estado de salud; incluso hay estudios relativamente nuevos que nos indican que si con cierto tiempo de descubrir el diagnóstico en cierta edad y siguiendo ciertos datos, pudiéramos llegar a revertir este avance tan grande y no solo detenerlo, sino revertirlo realmente", explicó.

Por su parte, la licenciada en nutrición, Tania Itzel Gaxiola Farías, destacó la importancia de la alimentación y agregó que, en el caso de las personas diabéticas, se deben apegar a un plan alimenticio más personalizado, debido a que hay diferentes tipos de diabetes y tratamientos.

Finalmente, comentó que actualmente es más fácil para las personas elegir y balancear su alimentación debido a que en las envolturas o paquetes de alimentos se establece si contienen algunos ingredientes dañinos en exceso.

El funcionario en materia de salud destacó que contar con el apoyo de la familia es de suma importancia. Una persona que está sola en su enfermedad no podrá lograrlo, ya que es muy complicado y necesita ese apoyo.

