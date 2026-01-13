¡Síguenos!
G Google News Fondo
Edición Impresa Suscríbete
Ciudad Obregón

Lamarque Cano da banderazo de inicio a obras hidrosanitarias en Valle Dorado en Ciudad Obregón

El alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano, supervisa obras de rehabilitación de colector sanitario en Valle Dorado, con una inversión de más de dos millones de pesos

Lamarque Cano da banderazo de inicio a obras hidrosanitarias en Valle Dorado en Ciudad Obregón
Alcalde de Cajeme da banderazo de inicio a obras hidrosanitarias en Valle Dorado Foto: Cortesía

Ciudad Obregón, Sonora.- El alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano, continúa con una intensa agenda de trabajo atestiguando y dando el banderazo de inicio de obras de infraestructura hidrosanitaria en diferentes sectores del municipio. En esta ocasión le tocó el turno a la colonia Valle Dorado, al sur de Ciudad Obregón, en donde se aplicará una inversión de dos millones 660 mil pesos.

Javier Lamarque Cano comentó que se trata de la construcción y rehabilitación de un colector sanitario, con el cual se evitará que los drenajes de esta colonia colapsen, ya que se ampliará la capacidad de conducción de las aguas negras.

"Se trata de la rehabilitación de colector sanitario, infraestructura, reparación de pavimento con trabajos previos de mejoramiento de terracerías, reposición de carpeta asfáltica y reparación del crucero de concreto hidráulico del cruce de la calle Jalisco con la Valle del Pascola", explicó el edil cajemense.

Fuente: Tribuna del Yaqui 

Temas
Otras Noticias

¿Tienes una denuncia ciudadana que quieras reportar?

Envíanos tu mensaje y nuestros reporteros se acercarán al lugar de los hechos.

denunciaciudadana@tribuna.com.mx Haz clic y envía tu denuncia. Tu información será tratada con total confidencialidad.