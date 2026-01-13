Lamarque Cano da banderazo de inicio a obras hidrosanitarias en Valle Dorado en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- El alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano, continúa con una intensa agenda de trabajo atestiguando y dando el banderazo de inicio de obras de infraestructura hidrosanitaria en diferentes sectores del municipio. En esta ocasión le tocó el turno a la colonia Valle Dorado, al sur de Ciudad Obregón, en donde se aplicará una inversión de dos millones 660 mil pesos.

Javier Lamarque Cano comentó que se trata de la construcción y rehabilitación de un colector sanitario, con el cual se evitará que los drenajes de esta colonia colapsen, ya que se ampliará la capacidad de conducción de las aguas negras.

"Se trata de la rehabilitación de colector sanitario, infraestructura, reparación de pavimento con trabajos previos de mejoramiento de terracerías, reposición de carpeta asfáltica y reparación del crucero de concreto hidráulico del cruce de la calle Jalisco con la Valle del Pascola", explicó el edil cajemense.

