A más de un año de iniciada la administración municipal, Cajeme sigue sin regidor étnico

Ciudad Obregón, Sonora.- A más de un año de que inició la actual Administración Municipal, en el máximo órgano colegiado de Cajeme, aún no se cuenta con la representación de los pueblos y comunidades yaquis y actualmente se carece de un regidor étnico.

Al respecto, el alcalde Javier Lamarque Cano destacó que al parecer los integrantes de Tribu Yaqui todavía no se ponen de acuerdo en la designación de quién será la representante étnica dentro del Cabildo local. Esto se debe a que para la Administración 2024-2027, la representación en el órgano colegiado que le corresponde a la etnia debe asumirla una persona del sexo femenino.

Han transcurrido 16 meses desde que comenzó la actual Administración, un período significativo que, a pesar de los avances y desafíos en diversas áreas, no ha logrado incorporar la representación indígena en el Cabildo, una cuestión que sigue siendo una demanda histórica de las comunidades originarias.

Fuente: Tribuna del Yaqui