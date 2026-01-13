Mercado Municipal No.1 de Hermosillo reabre sus puertas tras trabajos preventivos

Hermosillo, Sonora.- Este martes 13 de enero de 2026 reabrió sus puertas el Mercado Municipal número 1, luego de permanecer una semana cerrado para la realización de trabajos de mantenimiento preventivo y acciones de regularización en materia de seguridad.

La presidenta de la Unión de Locatarios del Mercado Municipal número 1, Migdelina Castillo Moreno, informó que las labores estuvieron enfocadas principalmente en la revisión del cableado eléctrico, así como en la corrección de diversos detalles que, aunque no representaban un riesgo grave, requerían atención para garantizar el correcto funcionamiento del inmueble.

"Los 70 locatarios participamos de manera conjunta en un curso de Protección Civil, el cual es un requisito obligatorio para cumplir con la carpeta del Proyecto Interno de Protección Civil. Esta capacitación fue fundamental, ya que permitió reforzar conocimientos, actualizar protocolos de actuación y fortalecer la cultura de prevención entre quienes laboran en el mercado", dijo.

La dirigente explicó que los trabajos realizados no respondieron a una emergencia, sino a la necesidad de atender observaciones detectadas durante revisiones previas, por lo que se optó por cerrar temporalmente el inmueble para realizar las adecuaciones necesarias de manera ordenada.

Señaló que estas acciones se llevan a cabo una vez al año y se programan estratégicamente después de la temporada decembrina, cuando la actividad comercial disminuye, con el fin de afectar lo menos posible a los locatarios. Castillo Moreno añadió que, además de los trabajos físicos y la capacitación, los locatarios acudieron de forma constante al mercado para supervisar el avance de las labores.

Fuente: Tribuna del Yaqui